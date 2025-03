Spazio, Aschbacher (ESA): “cruciale avere autonomia per l’Europa”

MeteoWeb

“L’Europa sta affrontando molti cambiamenti a causa degli attuali sviluppi geopolitici. Non sono un politico, ma, in quanto direttore generale dell’ESA, considero le richieste dei governi europei. Noi forniamo le infrastrutture spaziali per rendere l’Europa più forte, più autonoma e indipendente da altri partner. È assolutamente cruciale avere le nostre capacità in autonomia, quindi dobbiamo sviluppare nostri satelliti, fare lanci nostri e nostre infrastrutture spaziali”. Lo ha detto il direttore generale dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), Josef Aschbacher, parlando con la Dire a margine dell’inaugurazione del supercomputer Space HPC nel centro Esrin di Frascati (Roma).

“Alla ministeriale ESA di fine anno porteremo molte proposte e iniziative su vasta scala. Ma dobbiamo cominciare a lavorare domani e non aspettare la fine dell’anno, per rispondere immediatamente alla situazione attuale“, ha concluso Aschbacher.

