Spazio, Cingolani: “l’Italia è messa bene ma è una maratona”

MeteoWeb

“Lo spazio è fondamentale. Il futuro della Difesa avrà una sentinella che non è più l’uomo in cima alla collina ma è il satellite, la costellazione di satelliti, i servizi di satelliti da cielo a terra. C’è molto da fare e nessuno ce la fa da solo“. Così l’ad di Leonardo, Roberto Cingolani, intervenendo a ‘Cinque minuti’ su Rai 1. Nel settore dello spazio, l’Italia “è messa abbastanza bene”, ha aggiunto. “Al di là di alcune importanti collaborazioni con i francesi abbiamo anche dei nostri programmi per creare delle costellazioni”. “Quando si parla di costellazioni si pensa immediatamente a Elon Musk con le comunicazioni satellitari, ma ci sono anche costellazioni che fanno osservazione della Terra, che servono alla protezione delle infrastrutture”.

“Lo spazio è appena iniziato, qualcuno è partito con uno scatto molto veloce però c’è una maratona da fare e quindi se non perdiamo troppo tempo anche come Europa riusciamo a recuperare“, ha concluso Cingolani.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.