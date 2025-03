Spazio, francese Eutelsat: “colloqui con l’Italia sui satelliti”

MeteoWeb

“Siamo in ottimi colloqui con l’Italia, con la quale abbiamo sempre avuto una buona collaborazione e che speriamo continui”. Lo dice la CEO di Eutelsat, Eva Berneke, in una intervista a Bloomberg Tv. “È chiaro che i giornali hanno discusso molto dell’Italia e del suo approccio a Starlink“, ha sottolineato la CEO dell’azienda francese di telecomunicazioni satellitari, spiegando che “gli italiani hanno capito la necessità di costellazioni” di satelliti “a bassa quota e stanno valutando le opzioni”. “Stiamo discutendo con loro, perché al momento ci sono Starlink e noi”, quindi “la scelta non è enorme”, ha concluso.

