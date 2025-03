Spazio, traguardo per la ISS: compiute 150mila orbite attorno alla Terra

MeteoWeb

La Stazione Spaziale Internazionale (ISS) ha completato la sua 150.000esima orbita attorno alla Terra. Lo rende noto Roscosmos, l’agenzia spaziale russa. L’orbita della ISS attorno al nostro pianeta è durata dalle 13:32 (ora di Mosca) alle 15:05 (ora di Mosca): si è trattato di un volo dall’isola di Sumatra (Indonesia) all’Oceano Indiano. Il punto di partenza dell’avamposto spaziale è stato il lancio in orbita il 20 novembre 1998 del primo modulo della ISS, il blocco di carico funzionale Zarya, creato in Russia. Da allora, in totale, durante tutta la sua esistenza, la ISS ha percorso 6,4 miliardi di chilometri, spiega Roscosmos. Questa distanza è 30 volte la distanza media tra la Terra e Marte, quattro volte la distanza tra la Terra e Saturno e quasi quanto l’orbita di Plutone.

E ogni giorno la ISS, che orbita a un’altitudine di oltre 400km, compie in media 16 rivoluzioni attorno al nostro pianeta.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.