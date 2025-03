Spazio, Roscosmos inizia l’assemblaggio di antenne di grandi dimensioni per il nuovo satellite ripetitore

MeteoWeb

La società RESHETNEV (parte di Roscosmos, l’agenzia spaziale russa) sta realizzando un satellite Luch-5VM modernizzato per aggiornare il gruppo orbitale del sistema di trasmissione spaziale multifunzionale Luch. Lo rende noto Roscosmos. Gli specialisti dell’azienda hanno iniziato ad assemblare antenne trasformabili di grandi dimensioni per il satellite, il cui diametro in posizione aperta sarà di quattro e cinque metri. Grazie a queste antenne, il satellite sarà in grado di trasmettere informazioni dalla sonda in orbita bassa alla Terra e viceversa. Il gruppo orbitale Luch garantisce la trasmissione di informazioni tra le stazioni terrestri e i satelliti in orbita bassa, le navi con equipaggio e cargo e il segmento russo della ISS.

