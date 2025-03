Spazio, Russia: “collaboreremo con Musk, non solo per Marte”

MeteoWeb

Kirill Dmitriev, a capo del Fondo russo per gli investimenti diretti e negoziatore nei colloqui per ripristinare i rapporti bilaterali con gli USA, ha affermato che il dialogo sulla cooperazione nel settore spaziale con Elon Musk proseguirà. “Abbiamo anche discusso con Dmitry Bakanov, il nuovo capo di Roscosmos, l’idea di lavorare con gli americani in campo spaziale. Ed ecco la nostra idea di lavorare insieme a Musk, non è solo un’idea sul progetto di Marte, ma è la presenza di competenze molto potenti sia in Roscosmos che in Rosatom, che potrebbero aiutare, anche nel volo verso Marte, a renderlo più efficace e sicuro“, ha dichiarato Dmitriev, auspicando che “questo dialogo continui”. “Siamo in contatto anche con Roscosmos. E, naturalmente, Rosatom può svolgere un ruolo importante in questo“, ha detto Dmitriev, annunciando un incontro con Musk “nel prossimo futuro“.

