Spazio, Urso: “l’Italia lancia progetto per costellazione satellitare”

“Nella legge sulla spesa economica è previsto anche che sia possibile realizzare una costellazione nazionale satellitare ad orbita bassa ai fini di fornire servizi istituzionali di sicurezza e quindi di difesa al nostro Paese che può certamente essere poi integrata appieno con quella che sarà la costellazione satellitare europea IRIS su cui noi ovviamente scommettiamo e partecipiamo con altri servizi offerti da altre costellazioni satellitari“: è quanto ha affermato il Ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine della visita al CESI (Centro Elettrotecnico Sperimentale Italiano) in occasione dell’inaugurazione della nuova linea di produzione di celle solari nei laboratori di Milano e del lancio del CESI Space, la nuova unità di business dedicata interamente al settore spaziale. “Abbiamo affidato all’Agenzia Spaziale Italiana lo studio di fattibilità per comprendere a pieno tempi, modalità, obiettivi, costi“, ha sottolineato Urso.

