Spazio, Zaia: “allunaggio di LuGRE grande risultato per la tecnologia vicentina”

“Un piccolo passo per LuGRE, un grande balzo per l’innovazione veneta”. Così Luca Zaia, Presidente della Regione Veneto, commento il successo della missione spaziale che ha visto il lander Blue Ghost posarsi sul suolo lunare con a bordo il ricevitore LuGRE, realizzato dall’azienda vicentina Qascom in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Italiana e la NASA. “Questa è una giornata che entra di diritto nella storia dell’innovazione e dell’eccellenza veneta. Un’azienda del nostro territorio ha contribuito a scrivere una nuova pagina dell’esplorazione spaziale, dimostrando che il Veneto sa guardare lontano, oltre ogni confine, persino fino alla Luna e allo spazio. Complimenti a Qascom e a tutti coloro che hanno reso possibile questa impresa straordinaria: avete acceso un faro sul talento e sulla visione che caratterizzano il nostro tessuto imprenditoriale e scientifico”, commenta Zaia.

“Il Veneto si conferma come terra di innovazione e di avanguardia tecnologica. Negli anni, la Regione ha creduto e investito nella nascita di una filiera spaziale d’eccellenza, creando un vero e proprio distretto che oggi è protagonista a livello internazionale. Quando in tempi non sospetti abbiamo deciso di puntare sul settore spaziale, molti pensavano fosse un mercato di nicchia. Oggi, con il successo di LuGRE, dimostriamo che era la scelta giusta. Questo risultato è solo l’inizio di un percorso che vedrà il Veneto sempre più protagonista nell’industria spaziale. È un asset che riteniamo strategico: sono certo che entrerà sempre più nella vita di tutti i giorni, investire nello spazio è il futuro”, aggiunge Zaia.

L’impresa che ha portato LuGRE sulla superficie lunare porta la firma di Qascom, azienda con sede a Bassano del Grappa, leader nei settori della cybersecurity per le comunicazioni spaziali e della navigazione satellitare. Da oltre vent’anni, Qascom sviluppa tecnologie avanzate per la sicurezza delle comunicazioni e dei segnali di navigazione satellitare, collaborando con istituzioni e agenzie internazionali per rendere più sicuri e affidabili i sistemi spaziali.

