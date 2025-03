Un’incredibile spirale blu nel cielo visibile dal Regno Unito all’Italia: ecco cosa ha causato il fenomeno | FOTO

MeteoWeb

Una grande spirale luminosa è stata avvistata nel cielo notturno dell’Europa la sera di lunedì 24 marzo. Gli abitanti dal Regno Unito fino al Nord Italia hanno notato la spirale, simile a una nuvola, rimasta visibile per diversi minuti prima di svanire. La visione ha generato stupore e incredulità, con tanti che hanno pensato ad un’invasione aliena. In realtà, c’è una spiegazione ben precisa. La grande spirale luminosa è stata causata dal lancio di un razzo SpaceX negli Stati Uniti.

Il Met Office, il servizio meteorologico nazionale del Regno Unito, ha affermato che la forma è stata probabilmente prodotta da un pennacchio di carburante congelato dallo scarico del razzo, che rifletteva la luce del Sole e sembrava girare nell’atmosfera.

Come si forma questa spirale nel cielo

Il razzo Falcon 9 della compagnia spaziale di Elon Musk è decollato intorno alle 13:50 ora locale in Florida (le 18:50 italiane) per una missione classificata del governo degli Stati Uniti. Il Falcon 9 è un razzo riutilizzabile. Dopo il lancio, la prima parte trasporta il carico utile, come un satellite, nello spazio. Mentre questa parte del razzo torna indietro verso la Terra, il secondo stadio del razzo continua a portare il satellite nell’orbita corretta.

Una volta rilasciato, il secondo stadio espelle il carburante rimanente, che si congela all’istante a causa dell’altitudine e forma una spirale a causa del movimento del razzo mentre ricade sulla Terra. La luce viene quindi riflessa dal carburante congelato, rendendolo visibile sulla Terra.

SpaceX ha comunicato su X che il lancio è stato effettuato per conto della missione del National Reconnaissance Office del governo degli Stati Uniti. Anche il Kennedy Space Center ha detto su X che il lancio era una missione classificata per quell’ufficio.

Gli avvistamenti

L’astronomo Allan Trow ha affermato che la spirale è apparsa sopra il parco nazionale Bannau Brycheiniog, in Galles, intorno alle 21 italiane. Ha affermato di aver già visto il fenomeno circa quattro anni fa. “Ma sono piuttosto rari”, ha detto alla BBC, e ha concordato che il razzo ne fosse la probabile fonte.

Sonia, che vive a Stockport (Inghilterra), era già fuori con il suo telescopio quando ha visto “una galassia vorticosa che si muoveva nel cielo“. Anche le persone che vivono a oltre 300km di distanza hanno notato l’insolito bagliore.

Steven Hall, nel Suffolk, nell’Inghilterra orientale, ha visto quella che sembrava “un’enorme ruota di Caterina che sembrava avere la sua atmosfera attorno”. Ha aggiunto: “mi è passato per la testa, è un oggetto volante inspiegabile e non identificato?”.

Tanti gli avvistamenti anche dal Nord Italia.

