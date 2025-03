Spirale luminosa: quando il ghiaccio danneggia i circuiti, la verità sull’outgassing

MeteoWeb

Ieri sera, nei cieli notturni del Nord Italia e di gran parte dell’Europa è apparsa una spettacolare spirale luminosa che ha catturato l’attenzione di migliaia di persone. Le immagini dell’insolito fenomeno hanno rapidamente fatto il giro del web, generando stupore e, in alcuni casi, interrogativi sul suo significato e sulla sua origine. Tuttavia, non si tratta di nulla di misterioso o inspiegabile: ciò che è stato osservato è un effetto ben noto nel campo dell’aerospazio, legato al rilascio di carburante da parte di un razzo.

Il fenomeno ha avuto origine dal razzo Falcon 9, lanciato poche ore prima per conto della missione NROL-69. Questo tipo di evento si verifica quando, a seguito del rilascio dello stadio superiore del razzo, residui di carburante vengono espulsi nello spazio. Tale processo, noto come outgassing, è una fase naturale della dinamica di un lancio spaziale e avviene spesso quando i serbatoi del razzo vengono svuotati per motivi di sicurezza o per alleggerire la massa dell’ultimo stadio.

L’aspetto affascinante di questa emissione di carburante è legato al modo in cui si manifesta visivamente. A quote molto elevate, dove la temperatura è estremamente bassa, il carburante espulso si congela quasi istantaneamente, formando minuscoli cristalli di ghiaccio. Quando questi cristalli vengono colpiti dalla luce solare – pur in un contesto in cui, dalla superficie terrestre, è ancora buio – diventano visibili come scie luminose. La particolare geometria della dispersione, dovuta alla rotazione e al movimento del razzo, produce quella che appare come una spirale eterea e brillante nel cielo. L’effetto è spettacolare e può essere osservato a distanze notevoli, offrendo un’impressionante dimostrazione visiva dei processi fisici che avvengono nello spazio.

Dal punto di vista tecnico, l’outgassing è un elemento cruciale da considerare nella progettazione e nelle operazioni dei veicoli spaziali. Le particelle rilasciate possono, infatti, rappresentare una fonte di interferenze per le apparecchiature elettroniche a bordo, influenzando la precisione degli strumenti o compromettendone temporaneamente il funzionamento. Per questo motivo, i materiali utilizzati nei componenti spaziali vengono sottoposti a rigidi test di outgassing in fase di progettazione, al fine di minimizzare i rischi associati a questi rilasci indesiderati.

Oltre agli aspetti tecnici, esistono anche implicazioni legate alla sicurezza. In alcuni casi, sebbene rari, il rilascio incontrollato di gas o di materiale residuo può generare micro-spinte o modificare leggermente le traiettorie orbitali, creando il rischio che lo stadio superiore del razzo possa avvicinarsi pericolosamente al carico utile o ad altri oggetti nello spazio. Un simile scenario viene attentamente monitorato per evitare collisioni o danni ai satelliti operativi.

Non meno rilevante è l’impatto ambientale di questo tipo di fenomeni. Con l’intensificarsi delle attività spaziali, sempre più scienziati stanno analizzando gli effetti a lungo termine dell’outgassing sia sull’ambiente orbitale che sull’atmosfera terrestre. Sebbene l’impatto attuale sia considerato limitato, l’accumulo di residui e particelle volatili nello spazio potrebbe, col tempo, contribuire a una maggiore contaminazione dell’ambiente spaziale, già messo a dura prova dai detriti orbitali.

In conclusione, la spirale luminosa che ha affascinato gli osservatori notturni in Europa rappresenta una manifestazione suggestiva ma perfettamente comprensibile di un fenomeno aerospaziale noto. L’outgassing, oltre ad avere un impatto visivo spettacolare, è un processo tecnicamente complesso e significativo, che coinvolge aspetti di sicurezza, funzionalità e sostenibilità delle missioni spaziali moderne. Un’ulteriore dimostrazione di quanto sia intricata – e affascinante – l’interazione tra tecnologia umana e l’ambiente spaziale.

