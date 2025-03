L’importanza dello sport per il benessere fisico e mentale nelle diverse fasce d’età: il convegno

MeteoWeb

Lo sport non è solo un’attività ricreativa, ma un vero e proprio strumento per migliorare la salute fisica e mentale a tutte le età. Questo il tema centrale del convegno “L’apporto dello sport per il benessere fisico e psichico nelle varie fasce di età”, che si terrà il 12 marzo alle ore 18 presso la Sala A del Palazzo del CONI a Milano, in Via Piranesi 46. L’evento, organizzato con il patrocinio di diverse istituzioni, vedrà l’intervento di esperti nel campo medico e sportivo, con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sull’importanza dell’attività fisica per il benessere generale.

Un parterre di esperti per approfondire il legame tra sport e salute

Ad aprire il convegno con un saluto istituzionale sarà Federica Picchi, Sottosegretario allo Sport e Giovani della Regione Lombardia.

Seguiranno poi gli interventi di professionisti di spicco:

Maria Teresa Baldini – Medico chirurgo e campionessa europea di pallacanestro.

Maria Dolores Bracci – Psicologa psicoterapeuta specializzata in psicologia scolastica.

Flavia Bruttini – Medico dello sport e nutrizionista presso l’Istituto di Medicina dello Sport di Milano.

Giovanni Lodetti – Professore di Benessere Sociale attraverso il movimento fisico presso UNIMI e Presidente dell’Associazione Internazionale di psicologia e psicoanalisi dello sport.

Angela Mauro – Dirigente medico pediatra presso ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano.

Roberto Meazza – Cardiologo e responsabile del Centro Ipertensione dell’Università di Milano presso l’Ospedale Maggiore Policlinico.

Un evento di rilievo per la promozione della salute attraverso lo sport

Il convegno rappresenta un’opportunità di confronto e approfondimento sul valore dell’attività fisica come strumento di prevenzione e miglioramento della qualità della vita. Un appuntamento imperdibile per atleti, professionisti del settore, educatori e tutti coloro che credono nel potere dello sport come chiave per una vita sana e attiva.

