“Staminali per il Parkinson”: il racconto sul percorso scientifico di ricerca

La serie Colloquia dei XL 2025 prosegue giovedì 20 marzo alle ore 11.00 con Elena Cattaneo, Docente alla Università degli Studi di Milano, senatore a vita e Socia dell’Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL che terrà una conferenza sul tema Staminali per il Parkinson. La Prof.ssa Cattaneo racconterà dello straordinario percorso scientifico e civile che ha portato grazie a 20 anni di ricerca di base – tutta made in UE – alla prima sperimentazione clinica in Europa consistente nel trapianto in pazienti affetti da Parkinson di neuroni prodotti in laboratorio a partire da cellule staminali embrionali umane, per sostituire i neuroni danneggiati a causa della malattia.

In particolare, ricorderà come questo importante risultato sia stato frutto degli studi condotti, a partire dal 2008, nel contesto di tre consorzi di ricerca finanziati dall’Unione Europea (con bandi del 7° programma quadro e Horizon 2020), coordinati dal “Laboratorio di Biologia delle Cellule Staminali e Farmacologia delle Malattie Neurodegenerative”, Dipartimento di Bioscienze dell’Università degli Studi di Milano & Istituto Nazionale di Genetica Molecolare, da lei diretto.

