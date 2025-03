Starlink e il futuro della connettività mobile, Internet Satellitare su alcuni smartphone: ecco i modelli

MeteoWeb

A partire da luglio 2025, Starlink, il servizio di internet satellitare sviluppato da SpaceX, inizierà a offrire connettività mobile direttamente su alcuni modelli di smartphone. Questa innovazione rappresenta un passo significativo verso l’espansione della copertura internet globale, eliminando le zone d’ombra nelle aree rurali e remote. Secondo quanto riportato da Olimaint.tech in un articolo di Paolo Galimberti, il servizio sarà compatibile con dispositivi specifici, consentendo agli utenti di accedere a internet tramite la rete satellitare di Starlink senza necessità di hardware aggiuntivo. Il progetto mira a rivoluzionare il settore delle telecomunicazioni, fornendo una connettività stabile e veloce anche dove le infrastrutture tradizionali non riescono ad arrivare.

Un salto tecnologico per la telefonia mobile

L’integrazione del servizio Starlink su smartphone aprirà nuove opportunità per utenti e aziende, garantendo una connessione affidabile in qualsiasi luogo. Questa iniziativa potrebbe segnare una svolta nella connettività mobile.

Smartphone e compatibilità con Starlink: ecco i modelli supportati

L’avvento della connettività satellitare sta portando una rivoluzione nel mondo delle telecomunicazioni mobili. Starlink, il sistema di connessione a Internet sviluppato da SpaceX, sta progressivamente abilitando il supporto ai dispositivi mobili, permettendo loro di collegarsi direttamente ai satelliti in orbita. Tuttavia, non tutti i dispositivi sono immediatamente compatibili con questa tecnologia: è necessario disporre di hardware avanzato e di specifiche integrazioni software.

Attualmente, le principali aziende che hanno confermato la compatibilità con Starlink includono Apple, Samsung, Google e Motorola, sebbene con alcune limitazioni sui modelli supportati. Ecco nel dettaglio i dispositivi compatibili e le loro caratteristiche tecniche:

Apple

Modelli compatibili: iPhone 14 e successivi

Caratteristiche tecniche: Modem Qualcomm X65/X70, supporto a bande satellitari e gestione avanzata delle frequenze multi-orbita

Samsung

Modelli compatibili: Galaxy A14, A15, A16, A35, A53, A54, Galaxy S21 e successivi, X Cover 6 Pro, Z Flip3 e successivi, Z Fold3 e successivi

Caratteristiche tecniche: Chip Qualcomm Snapdragon X70, supporto 5G avanzato con connettività satellitare e gestione dinamica del segnale

Google

Modelli compatibili: Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel Pro Fold, Pixel Pro XL

Caratteristiche tecniche: Modem Google Tensor con ottimizzazioni per reti non terrestri e intelligenza artificiale avanzata per la gestione del segnale satellitare

Motorola

Modelli compatibili: Dispositivi lanciati dal 2024 in poi

Caratteristiche tecniche: Modem Qualcomm X70 con compatibilità per reti satellitari e algoritmi di switching automatico tra satelliti.

