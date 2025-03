Keir Starmer annuncia riforme radicali: la decisione sul servizio sanitario

MeteoWeb

Il Primo Ministro britannico Keir Starmer ha presentato oggi una serie di riforme ambiziose per il Regno Unito, toccando temi chiave come l’intelligenza artificiale, la riorganizzazione del servizio pubblico e la revisione dei sussidi. Le dichiarazioni di Starmer arrivano in un momento cruciale per la politica britannica, con i laburisti al governo impegnati a consolidare la loro agenda di cambiamento. Uno dei punti salienti del discorso di Starmer è stato l’annuncio di un laboratorio di intelligenza artificiale dedicato alla pubblica amministrazione. L’obiettivo è migliorare l’efficienza e ridurre i costi della burocrazia statale, ottimizzando i processi decisionali grazie all’uso dell’IA. Questa iniziativa rappresenta un passo avanti nella modernizzazione dell’apparato statale, puntando su tecnologie emergenti per semplificare la gestione.

Tagli ai benefici: nuove misure per i sussidi statali

Starmer ha anche delineato una possibile revisione del sistema di welfare, con l’intento di razionalizzare la spesa pubblica e garantire che i sussidi vengano erogati in modo più mirato. Sebbene non siano stati annunciati dettagli concreti sui tagli, il governo laburista sembra intenzionato a introdurre criteri più stringenti per l’accesso ai benefici statali, suscitando preoccupazioni tra le fasce più vulnerabili della popolazione.

Le reazioni politiche alle proposte di Starmer non si sono fatte attendere. I conservatori hanno espresso scetticismo riguardo all’efficacia di un’intelligenza artificiale applicata alla pubblica amministrazione, mentre alcuni esponenti della sinistra temono che i tagli ai benefici possano penalizzare i più bisognosi.

Il servizio sanitario

Starmer ha detto che è stato un errore dell’ultimo governo conservatore rendere il National Health Service (servizio sanitario nazionale britannico) più indipendente dal governo centrale. “Non vedo perché decisioni su 200 miliardi di sterline di denaro dei contribuenti su qualcosa di così fondamentale per la nostra sicurezza come il NHS dovrebbero essere prese da un organismo indipendente, l’NHS England. E non posso, in tutta onestà, spiegare al popolo britannico perché dovrebbero spendere i loro soldi su due livelli di burocrazia (NHS England e Department of Health and Social Care). Quei soldi potrebbero e dovrebbero essere spesi per infermieri, medici, operazioni, appuntamenti con i medici di base.

Quindi, oggi posso annunciare che taglieremo la burocrazia in tutto lo stato, concentreremo il governo sulle priorità dei lavoratori, sposteremo i soldi in prima linea. Quindi, sto riportando la gestione del NHS sotto il controllo democratico abolendo l’organismo di libera concorrenza NHS England. Ciò rimetterà il NHS al centro del governo a cui appartiene, liberandolo per concentrarsi sui pazienti: meno burocrazia, con più soldi per gli infermieri”. E’ quanto riporta il The Guardian.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.