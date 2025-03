Starship rimane bloccato a terra: problemi tecnici fermano il lancio di SpaceX

MeteoWeb

Il lancio dell’8° volo-test di Starship, il più grande e potente razzo mai costruito, è stato rinviato a causa di problemi tecnici. SpaceX, l’azienda di Elon Musk, puntava a far decollare il veicolo spaziale dalla sua base di lancio in Texas, la Starbase, la sera del 3 marzo 2025 ora locale (00:30 di oggi ora italiana). Tuttavia, difficoltà incontrate sia con il booster Super Heavy che con lo stadio superiore Ship hanno costretto il team ad interrompere il conto alla rovescia a T-40 secondi.

Durante la diretta del lancio, SpaceX non ha specificato la natura esatta dei problemi. Successivamente, tramite un post sulla piattaforma X, l’azienda ha annunciato di aver sospeso il tentativo di lancio, aggiungendo che il team era al lavoro per determinare la prossima opportunità disponibile per il volo.

Quando potrà decollare Starship?

Il prossimo tentativo potrebbe avvenire alle 00:30 del 5 marzo ora italiana, ma il ritardo potrebbe anche protrarsi. La decisione dipenderà dalla risoluzione delle anomalie tecniche che hanno impedito il lancio.

Starship è un veicolo completamente riutilizzabile progettato per l’esplorazione dello Spazio profondo, con l’obiettivo di rendere possibili missioni verso la Luna e Marte. Il razzo ha eseguito il suo primo volo di prova nell’aprile 2023 e ha completato 7 test fino ad oggi. Tuttavia, ogni lancio ha presentato sia successi che fallimenti, contribuendo al processo di sviluppo.

Il volo precedente di Starship

Il volo precedente, avvenuto il 16 gennaio 2025, è stato caratterizzato da importanti traguardi ma anche da problemi critici. Il booster Super Heavy è riuscito a tornare a Starbase, venendo catturato dalle enormi braccia meccaniche del sistema di recupero, chiamate “chopsticks”. Tuttavia, lo stadio superiore Ship ha subito una perdita di propellente, causando un’esplosione a meno di 10 minuti dal decollo, sopra l’Oceano Atlantico.

L’evento è stato visibile dalle Isole Turks e Caicos, offrendo uno spettacolo drammatico nel cielo notturno. Durante quella missione, Ship avrebbe dovuto rilasciare un carico di satelliti Starlink fittizi, ma l’operazione non è riuscita. SpaceX riproverà a completare questo obiettivo con il volo-test numero 8.

Obiettivi dell’8° volo

Il piano per il volo di Starship Flight 8 prevede:

Decollo da Starbase in Texas ;

; Rilascio di satelliti Starlink fittizi nello Spazio;

nello Spazio; Recupero del booster Super Heavy , che dovrebbe atterrare nelle braccia meccaniche della torre di lancio;

, che dovrebbe atterrare nelle braccia meccaniche della torre di lancio; Splashdown controllato dello stadio superiore Ship nell’Oceano Indiano, al largo dell’Australia occidentale.

Se tutto andrà come previsto, questo test rappresenterà un ulteriore passo avanti nella dimostrazione delle capacità di riutilizzo del sistema Starship, riducendo i costi e migliorando la tecnologia per futuri voli spaziali.

Il futuro di Starship, verso la Luna e Marte

Il programma Starship è fondamentale per i piani di SpaceX e della NASA. Il razzo è stato selezionato come lunar lander per il programma Artemis, destinato a riportare astronauti sulla Luna. Inoltre, Elon Musk lo considera la chiave per la colonizzazione di Marte, con l’ambizioso obiettivo di trasportare centinaia di persone per missione interplanetaria.

I continui test, nonostante le battute d’arresto, sono cruciali per perfezionare la tecnologia e garantire la sicurezza delle future missioni con equipaggio.

