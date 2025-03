Stati Generali della Radioterapia Oncologica 2025: un appuntamento di rilievo a Roma

MeteoWeb

Si terranno il prossimo 28 marzo 2025, dalle ore 10:30 alle 13:30, gli Stati Generali della Radioterapia Oncologica, un evento di grande importanza per il settore della sanità e della ricerca oncologica. L’incontro, promosso dall’On. Ugo Cappellacci, Presidente della Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati, si svolgerà presso la Camera dei Deputati, nella prestigiosa Sala del Cenacolo, situata in Piazza in Campo Marzio, 42, a Roma.

Un confronto tra istituzioni e esperti del settore

L’evento vedrà la partecipazione di esponenti di spicco della sanità pubblica, della ricerca scientifica e delle istituzioni nazionali, con l’obiettivo di affrontare le sfide e le prospettive della radioterapia oncologica in Italia. Tra i relatori previsti, figurano:

Ugo Cappellacci, Presidente della Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati

Orazio Schillaci, Ministro della Salute

Americo Cicchetti, Direttore Generale della Programmazione Sanitaria del Ministero della Salute

Pierluigi Russo, Direttore tecnico scientifico dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA)

Andrea Lenzi, Presidente del Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita (CNBBSV)

Giovanni Mangiaracina, Presidente della Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere (FIASO)

Mauro Krengli, Presidente dell’Associazione Italiana di Radioterapia e Oncologia Clinica (AIRO)

Stefano Pergolizzi, Presidente eletto AIRO

Francesco Perrone, Presidente dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM)

Massimo Di Maio, Presidente eletto AIOM

Un’occasione di riflessione e innovazione

Il convegno rappresenta un’importante opportunità per discutere il ruolo della radioterapia nella lotta contro il cancro, analizzando i progressi tecnologici, le sfide organizzative e le prospettive future per il miglioramento delle cure oncologiche nel Paese. La partecipazione di esperti e rappresentanti istituzionali contribuirà a delineare strategie e interventi per potenziare l’efficacia e l’accessibilità delle terapie radiologiche a beneficio dei pazienti. L’incontro si preannuncia come un appuntamento di alto livello, fondamentale per il futuro della sanità oncologica italiana e per il consolidamento delle politiche di prevenzione e trattamento delle patologie tumorali.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.