Dal pregiudizio alla rivoluzione: la storia di Joanne Simpson, donna pioniera della meteorologia

Joanne Simpson ha segnato un capitolo fondamentale nella storia della meteorologia, non solo per i suoi contributi scientifici, ma anche per la sua determinazione nell’abbattere barriere di genere in un campo tradizionalmente dominato dagli uomini. Nata nel 1923, fu la prima donna al mondo a intraprendere un dottorato in meteorologia, un traguardo che all’epoca sembrava quasi impensabile.

Le sfide che dovette affrontare non furono solo di natura accademica. In un periodo in cui la scienza atmosferica stava muovendo i suoi primi passi, le nubi erano considerate un semplice effetto delle dinamiche atmosferiche, non una loro causa. Questo pregiudizio era talmente radicato che persino il suo mentore, il rinomato scienziato svedese Carl-Gustav Rossby, le disse con tono quasi condiscendente che lo studio delle nuvole era un argomento “adatto a una bambina”. Parole che riflettevano lo scetticismo dell’epoca nei confronti delle donne nella scienza e che avrebbero potuto scoraggiarla.

Joanne, invece, trasformò quello scetticismo in determinazione. La sua passione per lo studio del cielo la portò a rivoluzionare la meteorologia moderna, dimostrando che le nubi non erano solo elementi passivi, ma componenti fondamentali dei processi atmosferici. Le sue ricerche sul calore latente contenuto nelle nubi e sulla loro influenza nella formazione e nell’intensificazione degli uragani fornirono una nuova chiave di lettura per la comprensione dei fenomeni meteorologici più estremi.

Dopo una carriera durata sessant’anni, durante la quale pubblicò 190 articoli scientifici e ricevette numerosi riconoscimenti, Joanne Simpson si ritirò a vita privata. Tra i suoi successi più prestigiosi si annoverano l’ammissione all’Accademia Nazionale di Ingegneria, il Premio Carl-Gustaf Rossby – il massimo riconoscimento della Società Meteorologica Americana – e una borsa di studio Guggenheim. Oltre a essere stata una delle figure di spicco della NASA nel campo della ricerca atmosferica, fu anche Presidente della Società Meteorologica Americana.

Nonostante il suo contributo fondamentale alla scienza, la sua figura è rimasta poco conosciuta al di fuori della comunità meteorologica. Eppure, la sua eredità va ben oltre le scoperte scientifiche. Con la sua carriera, Joanne ha dimostrato che il talento e la determinazione non hanno genere, aprendo la strada a molte altre scienziate che oggi esercitano con successo questa professione.

Nel suo discorso di addio, pronunciato al momento del ritiro, volle sottolineare la responsabilità che aveva sentito per tutta la vita nei confronti delle donne nella scienza. Per lei, rinunciare avrebbe significato chiudere la porta a molte altre che meritavano le stesse opportunità. Andò in pensione con la consapevolezza di aver contribuito non solo al progresso della meteorologia, ma anche alla creazione di un ambiente più equo e accessibile per le generazioni future. Oggi, il suo esempio continua a ispirare giovani studiose che guardano al cielo con la stessa passione con cui lei lo aveva fatto decenni prima.

