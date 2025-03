Storica scoperta su Marte: trovate molecole organiche da record

MeteoWeb

Un’importante scoperta scientifica relativa a Marte potrebbe avvicinarci alla comprensione delle origini della vita nel Sistema Solare. Gli scienziati dell’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, del Centre National de la Recherche Scientifique e del National Centre for Space Studies hanno identificato sul Pianeta Rosso le molecole organiche più lunghe mai trovate finora. La ricerca, pubblicata su Proceedings of the National Academy of Sciences, si basa sui dati raccolti dallo strumento SAM 3 a bordo del rover Curiosity della NASA.

Scoperta molecole organiche complesse su Marte

Le molecole scoperte contengono fino a 12 atomi di carbonio consecutivi, una struttura particolarmente significativa perché potrebbe assomigliare agli acidi grassi prodotti sulla Terra da organismi viventi. Secondo gli esperti, questa chimica complessa potrebbe essere una traccia di processi biologici passati o di una forma di pre-biologia marziana.

I composti organici si trovano in un campione di argilla che si è conservato per 3,7 miliardi di anni, un periodo che coincide con la comparsa della vita sulla Terra. Ciò è stato possibile grazie al clima marziano estremamente freddo e arido, che ha evitato la degradazione delle molecole nel corso del tempo.

Implicazioni per la ricerca della vita

La scoperta rappresenta un ulteriore passo avanti nella ricerca di segni di vita passata su Marte. Anche se la presenza di molecole organiche non implica necessariamente che Marte abbia ospitato forme di vita, la loro complessità suggerisce che il Pianeta Rosso abbia avuto condizioni favorevoli allo sviluppo della chimica prebiotica.

Gli scienziati vedono in questa scoperta un incentivo per future missioni di esplorazione interplanetaria. Progetti come Dragonfly, il drone che la NASA invierà su Titano, la più grande luna di Saturno, nel 2034, utilizzeranno strumenti simili a quelli di Curiosity per cercare tracce di chimica organica complessa anche in altri angoli del Sistema Solare.

Dal suo arrivo su Marte nel 2012, Curiosity ha rivoluzionato la nostra comprensione del pianeta. Le nuove scoperte dimostrano quanto sia cruciale continuare l’esplorazione con strumenti sempre più avanzati.

