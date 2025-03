Storico lancio dall’Europa: oggi il debutto del razzo Spectrum di Isar Aerospace

MeteoWeb

Oggi è un giorno cruciale per l’industria aerospaziale europea: è in programma il primo lancio orbitale dalla terraferma del continente. A compiere questa impresa sarà Spectrum, il razzo sviluppato dalla compagnia tedesca Isar Aerospace, che decollerà dalla base spaziale di Andøya, in Norvegia, durante una finestra di lancio di 3 ore, tra le 12:30 e le 15:30 (ora italiana).

Passo storico per l’accesso europeo allo Spazio

Fino ad oggi, i lanci orbitali europei sono avvenuti esclusivamente dalla Guyana Francese, base operativa dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA). Spectrum segnerà quindi un cambio di paradigma, aprendo la strada a un’industria spaziale più indipendente e diversificata nel continente. Il progetto dell’Andøya Spaceport, inaugurato nel 2023, è stato pensato proprio per sostenere il crescente settore privato dell’accesso allo Spazio.

L’importanza di questo primo volo non è solo simbolica: rappresenta un test fondamentale per il futuro della competitività europea nel settore dei lanciatori spaziali, attualmente dominato da aziende come SpaceX e Rocket Lab.

Le caratteristiche tecniche di Spectrum, il nuovo razzo europeo

Spectrum è un razzo a 2 stadi alto 28 metri, progettato per il trasporto di carichi di piccole e medie dimensioni fino a 1.000 kg in orbita terrestre bassa (LEO). Si posiziona tra il razzo Electron di Rocket Lab (17 metri) e il più grande Falcon 9 di SpaceX (70 metri).

L’intero sviluppo di Spectrum è stato realizzato in-house da Isar Aerospace negli ultimi 7 anni. Il razzo è equipaggiato con 9 motori a turbopompa alimentati a ossigeno liquido e propano nel primo stadio, mentre il secondo stadio utilizza un motore Aquila a multi-accensione per l’inserimento orbitale e le manovre nello Spazio.

Un elemento chiave di Spectrum è la sua capacità di fornire un’opzione di lancio flessibile e a basso costo per il mercato commerciale, un settore in crescita con la proliferazione di satelliti per telecomunicazioni, osservazione della Terra e servizi di sorveglianza.

Obiettivi della missione

Per questo volo inaugurale, Isar Aerospace ha deciso di non trasportare carichi commerciali, concentrandosi invece sulla raccolta di dati cruciali per migliorare il razzo in vista delle future missioni operative.

Come sottolineato dall’azienda, solo un numero ristretto di razzi nella storia è riuscito a raggiungere l’orbita al primo tentativo. Per questo motivo, Isar mantiene aspettative realistiche: il successo sarà determinato non solo dall’ascesa in orbita, ma anche dai dati ottenuti durante il volo, fondamentali per perfezionare Spectrum.

Razzo Spectrum, un futuro promettente

Nonostante il volo inaugurale non preveda payload, Isar Aerospace ha già ottenuto importanti contratti commerciali. Tra questi, il recente accordo con l’Agenzia Spaziale Norvegese, annunciato il 12 marzo, per il lancio dei satelliti del programma Arctic Ocean Surveillance (AOS) entro il 2028. Questo programma sarà cruciale per il monitoraggio ambientale e della sicurezza marittima nell’Artico.

Un nuovo capitolo per lo Spazio europeo

Il lancio del razzo Spectrum rappresenta un evento spartiacque per il settore aerospaziale europeo. Se il test avrà successo, Isar Aerospace potrà consolidarsi come un attore chiave nel mercato globale dei lanciatori di piccole e medie dimensioni, offrendo soluzioni più accessibili e autonome per l’accesso europeo allo Spazio.

