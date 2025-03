Strage a Borgo Mezzanone, tre cani uccisi dal veleno: la denuncia dell’AIDAA

MeteoWeb

“Sono saliti a tre i cani uccisi dal veleno negli ultimi giorni a Borgo Mezzanone in provincia di Foggia. In tutti i casi si tratta di cani che erano accuditi con amore dai residenti del borgo pugliese. Ora dopo che anche l’amministrazione comunale si è mossa interviene anche l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente AIDAA che ha annunciato l’invio di una denuncia nei prossimi giorni e l’istituzione di una taglia di 1.000 euro sulla testa dell’avvelenatore dei cani. Taglia che sarà pagata a chiunque con la propria denuncia formale rilasciata alle forze dell’ordine secondo i termini di legge permetterà di individuare e denunciare e successivamente far condannare in via definitiva l’autore o gli autori dei crimini”. E’ quanto si legge in una nota dell’AIDAA.

