Stromboli: una rete di trasmissione dati per il monitoraggio dell’attività vulcanica

MeteoWeb

Sono in fase di ultimazione, a cura del Dipartimento regionale di Protezione Civile della Sicilia, i lavori per la realizzazione di una rete di trasmissione dati destinata al monitoraggio dell’attività vulcanica sull’isola di Stromboli. Questo sistema permetterà il trasferimento di informazioni relative all’attività del vulcano, con l’obiettivo di attivare un allertamento tempestivo della popolazione e di supportare i Centri di competenza. Gli interventi, che completano una rete preesistente, sono parte del progetto “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione del mutato stato di attività del vulcano Stromboli conseguente agli eventi parossistici verificatisi nei giorni 3 luglio e 28 agosto 2019 nel territorio dell’isola di Stromboli”. La nuova rete di trasmissione dati, una volta ultimata, rappresenterà anche un potenziamento dell’attuale rete radio regionale di Protezione Civile, diventando una componente essenziale della rete nazionale di emergenza. Questo intervento contribuirà a migliorare il sistema complessivo di allertamento della popolazione in caso di tsunami o altri eventi vulcanici. Il costo totale dell’opera è di 1.717.350 euro.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.