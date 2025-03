Le suggestive formazioni rocciose della Baia di Halong viste dal Satellite Copernicus Sentinel-2

MeteoWeb

La baia di Halong si estende per circa 1.500 km quadrati lungo la costa nord-occidentale del Golfo del Tonchino, estensione nord-occidentale del Mar Cinese Meridionale. Dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO nel 1994, la baia ospita un denso gruppo di isole e isolotti, di forma e dimensioni variabili, che si protendono dal mare come fossero pinnacoli calcarei frastagliati. Ogni isola è sormontata da una fitta vegetazione sempreverde, e molte di esse nascondono enormi caverne e grotte al loro interno. Una fetta significativa di popolazione dipende dalla baia per il turismo, l’allevamento di perle, l’acquacoltura marina e la pesca. Circa 1.700 persone risiedono nei tradizionali villaggi di pescatori galleggianti e mantengono uno stile di vita strettamente connesso all’acqua. Le forme rettangolari marroni visibili nell’immagine in tutta la baia mostrano strutture associate proprio a queste attività.

All’interno della baia ci sono due isole più grandi che ospitano abitanti permanenti: Tuần Châu e Cát Bà. L’isola di Cát Bà, visibile in verde in basso a sinistra nell’immagine, presenta un paesaggio di aspre colline e strette vallate. Rinomata per la sua ricca biodiversità, l’isola ospita un parco nazionale, istituito nel 1986 per proteggere i suoi diversi ecosistemi terrestri e acquatici. A nord di Cát Bà si trova l’isola di Tuần Châu, una delle destinazioni turistiche più frequentate della baia di Halong. L’isola possiede due spiagge di sabbia fine e bianca appositamente costruita, visibile a est ea sud. Una strada di 2 km verso nord collega l’isola alla terraferma e alla città portuale di Halong.

Halong: i dettagli

Halong, la capitale della provincia, ha un’economia trainata principalmente dal turismo e dall’estrazione del carbone. I caratteristici disegni concentrici delle miniere di carbone a cielo aperto sono facilmente individuabili a est, e appaiono nelle tonalità del viola a causa del terreno residuo esposto. A circa 40 km a sud-ovest, di fronte all’isola di Cát Bà, si trova Haiphong, la terza città più grande del Vietnam e un importante centro industriale. Strategicamente posizionata sul bordo nord-orientale del Delta del Fiume Rosso, Haiphong funge da porto principale per la capitale Hanoi ed è la più grande città costiera del Vietnam settentrionale.

L’immagine di Copernicus Sentinel-2 mostra suggestive formazioni rocciose tra le acque blu della baia di Halong, nel nord-est del Vietnam.

