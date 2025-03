Superbonus, partono i controlli: in arrivo 10mila lettere

MeteoWeb

A fine marzo, l’Agenzia delle Entrate avvierà i controlli sul Superbonus inviando le prime 10mila lettere di compliance ai proprietari di immobili ristrutturati che risultano ancora classificati a rendita zero. L’operazione riguarderà principalmente le unità collabenti (categoria catastale F2), ovvero edifici dichiarati inagibili e privi di valore reddituale, spesso ruderi recuperati grazie alla maxi agevolazione.

La strategia dell’Agenzia prevede un approccio graduale, partendo dai casi più evidenti: immobili ristrutturati che, pur avendo beneficiato del Superbonus, non sono stati aggiornati catastalmente. Se un rudere diventa abitabile, la sua classificazione deve essere modificata e, di conseguenza, la rendita catastale aggiornata.

In Italia, gli immobili collabenti sono oltre 620mila, con una concentrazione significativa in province come Frosinone (31.902 unità), Cosenza (22.974) e Messina (18.537). Le lettere saranno inviate ai proprietari che hanno usufruito del Superbonus attraverso cessione del credito o sconto in fattura. Dopo questo primo invio, i controlli proseguiranno con gradualità.

Resta aperta la questione dell’aumento della rendita catastale, che potrebbe incidere sulle imposte future, un tema su cui si attendono chiarimenti normativi. L’obiettivo è garantire equità fiscale e prevenire abusi nell’uso delle agevolazioni.

