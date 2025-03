Svelati nuovi dettagli sulla biologia del megalodonte, il temibile predatore marino preistorico

MeteoWeb

Un recente studio pubblicato sulla rivista Palaeontologia Electronica ha svelato nuovi dettagli sulla biologia del megalodonte, il temibile predatore marino preistorico che ha abitato gli oceani tra 15 e 3,6 milioni di anni fa. Condotto da un team internazionale di scienziati, tra cui ricercatori della DePaul University e di istituti in Australia, Austria, Brasile, Francia, Italia, Giappone, Messico, Regno Unito e Stati Uniti, lo studio offre nuove intuizioni sulle dimensioni e sulle capacità di movimento di questo esemplare che poteva raggiungere i 25 metri di lunghezza e pesare fino a 94 tonnellate.

Il megalodonte, noto scientificamente come Otodus megalodon, è celebre per i suoi denti seghettati e per le vertebre fossili. Tuttavia, nonostante la sua fama, fino a oggi non erano stati trovati scheletri completi. La ricerca ha analizzato le proporzioni di testa, tronco e coda di 145 specie moderne e 20 estinte di squali per determinare la struttura corporea di questa specie preistorica. Secondo lo studio, la testa del megalodonte occupava circa il 16,6% della lunghezza totale del corpo, mentre la coda rappresentava il 32,6%.

Basandosi su questi dati, i ricercatori hanno stimato che il megalodonte si spostava a una velocità di circa 2,1-3,5 chilometri all’ora, un ritmo piuttosto lento rispetto ad altri predatori marini. Inoltre, è stato scoperto che il megalodonte aveva un corpo più snello rispetto al grande squalo bianco moderno, suggerendo che la sua forma era ottimizzata per l’idrodinamicità, un adattamento essenziale per sopravvivere nelle acque profonde e turbolente.

Questi nuovi dati non solo aiutano a comprendere meglio le dimensioni del megalodonte, ma potrebbero anche risolvere alcuni dei misteri legati alla sua biologia. Sebbene molte domande rimangano senza risposta, questo studio fornisce una base solida per future ricerche sulla vita di uno dei predatori più formidabili della storia.

