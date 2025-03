Svezia, sospetto sabotaggio dell’acqua potabile a Gotland

MeteoWeb

La polizia svedese ha avviato un’indagine per un possibile sabotaggio al sistema di approvvigionamento idrico sull’isola di Gotland, in Svezia, dopo che una pompa è stata messa fuori uso. Secondo quanto riportato dal quotidiano Aftonbladet, il guasto non sarebbe stato accidentale: “Il dispositivo è stato intenzionalmente spento e i cavi sono stati manomessi“, ha affermato Patrik Johansson, capo unità della Regione Gotland. Fonti consultate dal giornale hanno sottolineato che, se il problema non fosse stato individuato in tempo, l’isola avrebbe rischiato di rimanere senza acqua potabile.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.