Svolta green in Veneto: inaugurato un hub di ricarica ultraveloce

MeteoWeb

Electra – azienda specializzata nella ricarica veloce e ultraveloce per veicoli elettrici – rafforza la sua presenza in Veneto con 30 nuovi punti di ricarica, inaugurando la sua più grande stazione di ricarica ultraveloce in Italia ad Affi (VR) e potenziando la presenza a Treviso, dopo aver portato la ricarica ultrafast nella città di Verona e inaugurato la prima stazione di Electra in Italia a Peschiera del Garda nel 2023. Situato presso il centro commerciale Grand’Affi, il nuovo hub di Affi risponde alle esigenze di cittadini, turisti e viaggiatori di lunga percorrenza grazie alla presenza di 6 colonnine – per un totale di 12 punti di ricarica – capaci di rifornire un veicolo in soli 15-30 minuti, e alla sua posizione altamente strategica. Si trova infatti a soli 3 minuti dall’Autostrada del Brennero (A22) e lungo la SR 450, snodo fondamentale per il flusso turistico verso il Lago di Garda e per il traffico proveniente da Centro e Nord Europa, e a 15 minuti di auto dai principali parchi di divertimento della zona, tra cui Gardaland, Movieland e Caneva.

“Affi non è solo un importante snodo per il traffico turistico, ma anche un esempio virtuoso di transizione energetica: il Comune ha già investito in fonti rinnovabili realizzando una centrale fotovoltaica e installando pale eoliche, per contribuire alla riduzione delle emissioni e alla creazione di un ecosistema più sostenibile. Con l’arrivo di Electra questo percorso si rafforza ulteriormente, trasformando Affi in un hub d’eccellenza nazionale per la mobilità elettrica”, si legge in una nota.

Le dichiarazioni

“Abbiamo scelto di installare ad Affi il nostro più grande “hub supercharger” in Italia, perché è un punto nevralgico per la viabilità nazionale, crocevia fondamentale per il turismo e il traffico internazionale, e rappresenta un esempio virtuoso di transizione ecologica, con investimenti concreti nelle energie rinnovabili”, commenta Eugenio Sapora, General Manager di Electra Italia -. “Con questa installazione, non solo supportiamo la crescente domanda di mobilità elettrica, ma contribuiamo anche a rendere il viaggio più semplice e sostenibile per migliaia di automobilisti ogni giorno. Inoltre, siamo il primo operatore a portare la ricarica ultraveloce nel centro della città di Verona, un territorio chiave in cui la mobilità elettrica è in forte crescita. Siamo certi che la nostra infrastruttura avrà un impatto significativo per cittadini, imprese e turisti”.

“La nuova stazione di ricarica per autoveicoli ad Affi rappresenta un passo decisivo verso un futuro più sostenibile, grazie all’accordo con l’amministrazione favorevole alla promozione delle energie rinnovabili. La sua posizione strategica, unita alle iniziative green già realizzate dall’amministrazione nel corso degli anni — come la centrale fotovoltaica e le pale eoliche — rende Affi un unicum a livello europeo. Questo progetto fortemente voluto da Electra non solo rafforza l’identità del territorio come esempio virtuoso di transizione ecologica, ma offre anche un servizio essenziale per chi sceglie una mobilità a basso impatto ambientale, dimostrando che sviluppo e rispetto per l’ambiente possono procedere di pari passo”, dichiara Marco Giacomo Sega, Sindaco di Affi.

Electra rafforza la ricarica ultrafast in Veneto

L’apertura della stazione di Affi è parte di un piano più ampio di Electra per il Veneto, che – oltre ai 30 già installati – prevede l’attivazione di ulteriori 33 colonnine nei prossimi mesi. Il Veneto è già la quarta regione in Italia per punti di ricarica pubblici attivi, con 5.044 punti di ricarica, di cui 801 in corrente continua (DC), registrando un incremento di 966 unità nell’ultimo anno1. L’infrastruttura di ricarica continua quindi a espandersi rapidamente, supportata anche dagli incentivi regionali del Veneto per l’acquisto di veicoli elettrici, rendendo la regione un territorio strategico per lo sviluppo della mobilità elettrica.

In Veneto Electra ha aperto la sua prima stazione “italiana” – 4 colonnine per un totale di 8 punti di ricarica a Peschiera del Garda nel 2023 – e ora, oltre ad Affi, ha attivato nuove colonnine anche a Treviso, ampliando ulteriormente la copertura regionale. A Verona, lungo Viale del Lavoro, Electra è stato il primo operatore a installare infrastrutture di ricarica ultraveloce nel centro città, con 2 colonnine e 4 punti di ricarica già operativi. A Treviso, sono state implementate due stazioni di ricarica ultraveloce presso l’Ospedale Ca’ Foncello e il Mercato Ortofrutticolo, per un totale di 3 colonnine e 6 punti di ricarica a stazione. Una terza stazione in via Rota verrà attivata nelle prossime settimane grazie all’assegnazione in seguito allo stesso bando indetto dal Comune. Le stazioni saranno accessibili 24/7 e prenotabili tramite app, assicurando una ricarica rapida e conveniente per gli utenti.

Lo sviluppo di Electra in Italia grazie al PNRR

Electra continua a rafforzare il proprio ruolo nella transizione alla mobilità elettrica grazie a un ambizioso piano di espansione supportato dai fondi del PNRR. L’azienda è il secondo beneficiario dei fondi destinati alle infrastrutture di ricarica (il primo se si considerano solo le strade extraurbane), con 12 milioni di euro assegnati per la costruzione di oltre 700 nuovi punti di ricarica ultraveloce entro il 2025 in 14 regioni italiane, fra cui spiccano Emilia Romagna (76 colonnine), Lombardia (71), Lazio (42) e Sicilia (21). L’obiettivo è incrementare del 20% il numero di punti di ricarica ultraveloce oggi presenti in Italia (circa 3.600), accelerando così la diffusione della mobilità elettrica su tutto il territorio nazionale.

Dall’installazione alla gestione, come funzionano gli “hub supercharger” di Electra

Gli hub supercharger di Electra sono alimentati al 100% da energia rinnovabile e accessibili 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Le stazioni di ricarica offrono una user experience intuitiva e immediata: l’automobilista può individuare e prenotare in anticipo la colonnina tramite app, visualizzando sul proprio device una stima di tempi e costi previsti per le operazioni di ricarica e pagando il rifornimento di energia direttamente in app.

Electra si occupa inoltre dell’intero processo di installazione e gestione delle stazioni di ricarica, prendendosi carico di tutti gli investimenti necessari per trasformare e gestire gli hub. Una strategia che consente ai proprietari dei parcheggi di mettere a reddito a lungo termine questi spazi, affittandoli ad Electra per l’usufrutto del terreno e l’installazione degli hub di ricarica ultrarapida. Inoltre, per supermercati, centri commerciali e catene alberghiere mettere a disposizione nei propri parcheggi dei punti di ricarica ultraveloce rappresenta un’opportunità per migliorare l’esperienza della clientela, consentendo di ricaricare l’auto mentre si svolgono altre attività.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.