T Coronae Borealis pronta all’esplosione? Ecco come e dove vedere la “nuova stella”

MeteoWeb

Uno degli eventi astronomici più rari e affascinanti potrebbe verificarsi nei prossimi mesi: l’esplosione della nova ricorrente T Coronae Borealis (T CrB), anche nota come “Blaze Star”. Questo fenomeno, che si verifica ogni 78-80 anni, è atteso dagli astronomi di tutto il mondo e potrebbe avvenire tra aprile e settembre 2024. Con il ritorno della costellazione della Corona Boreale nel cielo serale, marzo 2025 rappresenta un momento chiave per gli osservatori del cielo: chi vuole assistere all’evento dovrà sapere esattamente dove guardare.

Cos’è T Coronae Borealis e perché potrebbe esplodere

T Coronae Borealis è un sistema binario situato a circa 3.000 anni luce dalla Terra. È composto da una nana bianca, una stella estremamente densa con un forte campo gravitazionale ed una gigante rossa, che cede parte del suo materiale alla nana bianca.

Quando la nana bianca accumula abbastanza materiale dalla sua compagna, la pressione e la temperatura sulla sua superficie diventano così elevate da innescare una reazione termonucleare, portando a un’improvvisa e spettacolare esplosione: una nova ricorrente.

Questo fenomeno si è già verificato nel 1866 e nel 1946, e ora gli astronomi ritengono che siamo vicini a un nuovo evento. Sebbene l’esplosione fosse prevista per l’inverno scorso, il mancato aumento di luminosità indica semplicemente che il fenomeno è ancora imminente.

Quando e come osservare l’esplosione

Nel mese di marzo 2025, la costellazione della Corona Boreale inizierà a essere visibile circa 3 ore dopo il tramonto e diventerà ben osservabile 4 ore dopo il tramonto. Con il passare dei mesi, si alzerà sempre prima nel cielo, rendendola più accessibile anche a chi non vuole stare sveglio fino a tarda notte.

L’esplosione non sarà un evento spettacolare come quello di una supernova, ma la sua luminosità aumenterà da magnitudine +10 a circa +2, rendendola temporaneamente visibile a occhio nudo, con una brillantezza simile a quella della Stella Polare. Questo aumento di luminosità durerà solo pochi giorni, quindi è essenziale sapere in anticipo dove cercarla.

Dove trovare T Coronae Borealis nel cielo

Lo sguardo va puntato nella costellazione della Corona Boreale, una caratteristica semicircolare di 7 stelle situata tra 2 stelle molto luminose:

Arcturus , che sorge a Est ed è la quarta stella più brillante del cielo;

, che sorge a Est ed è la quarta stella più brillante del cielo; Vega, che sorge a Nord/Est ed è una delle stelle più brillanti dell’intero firmamento.

Per trovare Arcturus, si può partire dal Grande Carro (Orsa Maggiore) e seguire l’arco. Da lì, si individua la Corona Boreale, che assomiglia a una mezzaluna luminosa. T CrB apparirà come un punto molto luminoso appena fuori dalla mezzaluna, vicino alla stella Epsilon CrB, la 5ª più luminosa della costellazione.

Perché è importante trovare T CrB?

Quando T Coronae Borealis esploderà, non sarà un fenomeno evidente per tutti. Molti media potrebbero esagerare l’evento, ma in realtà non illuminerà l’intero cielo notturno. Tuttavia, chi saprà dove guardare potrà assistere a un raro spettacolo astronomico: l’apparizione di una “nuova stella” che, per una settimana, brillerà intensamente prima di scomparire di nuovo per quasi un secolo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.