Tajani allo scoperto su sanità e sicurezza dei cittadini: l’annuncio sui tagli

MeteoWeb

“La sanità non si taglia, ma cercheremo di fare in modo di garantire sempre meglio la sicurezza di ogni cittadino”. Lo ha assicurato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, spiegando a ‘4 Di Sera weekend’ che non ci saranno tagli per rafforzare la Difesa dell’Italia. Tajani ha anche ribadito che non saranno usati i fondi destinati alla Coesione “perché riteniamo che debbano essere utilizzati per altri fini, sociali e sanitari”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.