Tensione alle stelle: Teheran minaccia un attacco missilistico in risposta a Trump

In un’escalation che accende ulteriormente le tensioni internazionali, un alto ufficiale militare iraniano ha dichiarato che Teheran prenderà di mira le forze britanniche dislocate nella base di Diego Garcia, nell’arcipelago delle Chagos, se gli Stati Uniti – sotto la guida di Donald Trump – dovessero lanciare un attacco contro l’Iran. Secondo quanto riportato dal The Telegraph, l’Iran ha chiarito che qualsiasi azione ostile da parte americana avrà come risposta immediata un attacco missilistico e con droni suicidi non solo verso obiettivi statunitensi, ma anche verso forze britanniche, se presenti nelle basi coinvolte. Il messaggio è inequivocabile: “non faremo distinzioni tra forze britanniche e americane in caso di attacco”, ha affermato l’ufficiale.

Diego Garcia è un avamposto strategico anglo-americano nell’Oceano Indiano e ospita bombardieri stealth B-2 Spirit, capaci di colpire in profondità anche strutture sotterranee in territorio iraniano. Immagini satellitari hanno recentemente rivelato l’arrivo di tre di questi bombardieri nella base, aumentando i timori che si stia preparando un’azione militare contro Teheran.

La reazione

Il governo britannico ha reagito condannando con fermezza le minacce iraniane. Un portavoce ha ribadito l’importanza della cooperazione con gli alleati per la stabilità della regione, sottolineando il valore strategico della base di Diego Garcia sia per la sicurezza del Regno Unito che per quella globale. La minaccia dell’Iran giunge mentre Donald Trump ha intensificato la sua retorica contro Teheran, avvertendo che “accadranno cose molto brutte” se non verrà raggiunto un nuovo accordo sul nucleare. Sebbene l’Iran abbia aperto alla possibilità di colloqui indiretti, resta fermo sul rifiuto di negoziati sotto pressione americana.

La crisi coinvolge anche una disputa geopolitica più ampia: le Isole Chagos sono contese dal Regno Unito e da Mauritius, che ne rivendica la sovranità. In questo contesto già delicato, la nuova minaccia iraniana aggiunge una dimensione esplosiva a un’area da tempo al centro di interessi strategici globali.

