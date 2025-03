Telesisma, quando la Terra risuona da un capo all’altro del pianeta: il sensore sull’Etna | FOTO

MeteoWeb

Un post del ricercatore Alessandro Bonforte ci porta a riflettere sull’immensità dei terremoti globali e sull’effetto che hanno anche a migliaia di chilometri di distanza. Quando la Terra trema dall’altra parte del mondo, può succedere che le sue onde viaggino fino a noi, facendosi sentire – o meglio, registrare – anche sui nostri strumenti. È il caso del cosiddetto “telesisma”, un terremoto avvenuto molto lontano che arriva da noi attraversando l’intero pianeta. A parlarne è Alessandro Bonforte in un post su Facebook che sta suscitando grande interesse tra gli appassionati e non solo. Bonforte mostra due immagini registrate dai sensori sismici installati sull’Etna, che rivelano il passaggio delle onde sismiche generate da un evento sismico molto distante.

Una Terra che vibra come una pozzanghera

Nella prima immagine condivisa dal ricercatore, si vede chiaramente il momento in cui il sensore viene “investito” dalle onde sismiche: sono le 6:32 UTC, e la Terra inizia a muoversi. Ma il movimento non è violento o improvviso: le onde tipiche di un telesisma sono lente, profonde, quasi solenni. “È come se la Terra – intesa come pianeta – stesse risuonando come una pozzanghera attraversata in lungo e in largo dalle onde generate dal sasso che abbiamo gettato dentro”, scrive Bonforte.

Oscillazioni per oltre tre ore

Nella seconda immagine si nota ancora meglio la durata straordinaria del fenomeno: oltre tre ore di onde sismiche, che attraversano l’interno del pianeta e arrivano fin sotto i piedi del vulcano. È un dato che ci aiuta a capire l’enorme energia sprigionata da questi eventi.

“Un altro modo per comprendere la grandezza di una tale tragedia”, conclude Bonforte. E in effetti, guardare queste onde arrivare silenziosamente fino a noi, senza bisogno di parole, è un invito a riflettere non solo sulla potenza della natura, ma anche sull’interconnessione profonda del nostro pianeta. Un terremoto che scuote una regione lontana può far vibrare anche le nostre montagne.

