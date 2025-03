Temperature minime sotto zero, gelate tardive all’alba al Centro/Nord

MeteoWeb

Le temute gelate tardive hanno colpito il Centro/Nord: particolarmente esposti i frutteti, con gli agricoltori costretti a proteggere i germogli dal gelo con vari stratagemmi. In Emilia-Romagna nella notte le temperature minime sono scese fino a -3°C nelle campagne della pianura forlivese e faentina. Tra le diverse località si segnalano San Biagio di Faenza e Carpi Sud con -3,3°C, seguite da Soragna (-2,9°C) e Casola Canina (-2,7°C).

Il fenomeno non è destinato a esaurirsi: la parte centrale di questa settimana è caratterizzata dal rischio di gelate all’alba su diverse aree del Centro/Nord. L’alta pressione garantirà tempo stabile e soleggiato, con un progressivo aumento delle temperature, ma nel weekend una forte perturbazione atlantica porterà piogge intense al Nord e caldo anomalo al Sud, accompagnato da venti di Scirocco.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.