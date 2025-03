Tempesta geomagnetica G2 in corso, l’aurora boreale spunta in luoghi insoliti

MeteoWeb

Oggi sul nostro pianeta è in corso una tempesta geomagnetica di classe G2: il fenomeno è stato innescato dall’arrivo di una regione di interazione co-rotante (CIR). La CIR è una zona di transizione tra i flussi di vento solare veloci e lenti e contiene campi magnetici e onde d’urto simili a quelli delle espulsioni di massa coronale (CME). Nelle scorse ore sono state fotografate aurore boreali in luoghi insoliti degli Stati Uniti, tra cui Nord e Sud Dakota, New Hampshire, e Colorado, come riporta il sito specializzato SpaceWeather.com.

Cos’è una regione di interazione co-rotante (CIR)?

Una regione di interazione co-rotante (CIR) è una zona di transizione che si forma tra flussi di vento solare a velocità diverse: uno più veloce e uno più lento. Il vento solare è una corrente di particelle cariche, principalmente protoni ed elettroni, che viene emessa dal Sole. Quando il vento solare veloce incontra il vento solare lento, può formarsi una regione di interazione co-rotante, caratterizzata da un aumento della densità e da una compressione dei campi magnetici. In queste zone si verificano onde di shock e fenomeni simili a quelli delle espulsioni di massa coronale (CME), che possono avere effetti significativi sulla Terra.

Cos’è il vento solare?

Il vento solare è un flusso continuo di particelle cariche, come protoni ed elettroni, che vengono emesse dal Sole e viaggiano attraverso lo Spazio. Queste particelle si muovono a velocità che possono superare i 500 km al secondo e interagiscono con il campo magnetico della Terra. Il vento solare può influire sull’ambiente spaziale circostante e, quando particolarmente intenso, può causare fenomeni come tempeste geomagnetiche.

Cos’è una tempesta geomagnetica?

Una tempesta geomagnetica è un disturbo temporaneo del campo magnetico terrestre causato da un’improvvisa e intensa interazione tra il vento solare e la magnetosfera della Terra. Queste tempeste possono essere scatenate da eventi come le espulsioni di massa coronale (CME) o le regioni di interazione co-rotante. Le tempeste geomagnetiche possono alterare le comunicazioni satellitari, i sistemi di navigazione GPS e causare danni a infrastrutture tecnologiche come le reti elettriche. Inoltre, esse possono essere responsabili delle spettacolari aurore boreali, fenomeni luminosi che si verificano nelle regioni polari.

Cos’è un’espulsione di massa coronale (CME)?

Un’espulsione di massa coronale (CME) è un’improvvisa e massiccia espulsione di plasma e campi magnetici dalla corona solare, la parte più esterna dell’atmosfera del Sole. Quando una CME è diretta verso la Terra, può interagire con il campo magnetico terrestre, provocando tempeste geomagnetiche. Le CME sono uno dei principali fattori di perturbazione spaziale e possono avere effetti dannosi su satelliti e tecnologie terrestri.

Cosa sono le aurore boreali?

Le aurore boreali sono uno dei fenomeni più affascinanti del nostro pianeta. Si verificano quando le particelle cariche provenienti dal vento solare entrano in collisione con i gas dell’atmosfera terrestre, in particolare con l’ossigeno e l’azoto, generando luci colorate nei cieli notturni delle regioni polari. Questi spettacolari giochi di luce sono visibili soprattutto nelle zone vicine al Polo Nord, ma in occasione di tempeste geomagnetiche particolarmente intense, le aurore possono spingersi a latitudini più basse, come sta accadendo in queste ore in alcune zone degli Stati Uniti.

