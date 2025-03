Tempesta perfetta sull’Abruzzo: analisi del sistema temporalesco autorigenerante della scorsa notte

MeteoWeb

Nel corso della giornata di ieri, l’Abruzzo è stato teatro di un fenomeno meteorologico tanto spettacolare quanto pericoloso: un temporale V-Shaped, noto anche come temporale autorigenerante. Questo evento ha interessato in particolare la fascia costiera compresa tra Ortona e Vasto, dove si sono registrate precipitazioni estremamente intense in un lasso di tempo relativamente breve, accompagnate da oltre 2.000 fulminazioni, che hanno messo sotto pressione le infrastrutture e generato situazioni di forte criticità sul territorio.

I temporali autorigeneranti rappresentano una delle configurazioni atmosferiche più insidiose, poiché si distinguono per la capacità di svilupparsi e rinnovarsi continuamente nella stessa area geografica. A differenza dei normali temporali che attraversano una zona e poi si dissipano, questi sistemi sono in grado di rigenerare nuove celle convettive man mano che quelle precedenti si spostano, mantenendo attivo il sistema su una medesima area per diverse ore. Questa persistenza porta spesso a nubifragi localizzati o a veri e propri eventi alluvionali improvvisi, noti come alluvioni lampo.

Dal punto di vista dinamico, tali fenomeni si generano in un’atmosfera altamente instabile, dove è presente un’elevata quantità di energia disponibile, in particolare sotto forma di calore latente e vapore acqueo. Il mare svolge un ruolo fondamentale in questo contesto: la superficie marina, specialmente nelle zone di acque più basse – come quelle interessate dalle “secche” – tende a presentare temperature più elevate. Questa condizione termica favorisce il trasferimento di calore e umidità verso gli strati atmosferici superiori, alimentando così la convezione.

Per sostenere la struttura di un temporale autorigenerante, tuttavia, non è sufficiente la sola instabilità termica. È indispensabile anche la presenza di un forte flusso in quota, generalmente tra i 10 e i 12 chilometri di altitudine. Questo getto d’aria, comunemente noto come jet stream, agisce come un motore ascensionale: risucchia l’aria caldo-umida dagli strati più bassi, favorendo lo sviluppo verticale delle nubi convettive. In presenza di queste condizioni, le celle temporalesche si dispongono secondo un’organizzazione lineare e persistente, che può essere osservata chiaramente anche dalle immagini satellitari. La classica forma a “V”, da cui prende il nome il temporale V-Shaped, è prodotta proprio dalla disposizione allungata della struttura temporalesca, con l’incudine che si estende per decine o centinaia di chilometri seguendo la direzione del flusso in quota.

Il termine “autorigenerante” deriva dal comportamento ciclico del sistema: una volta che un cumulonembo ha esaurito la propria attività e viene spinto via dalle correnti superiori, un nuovo cumulonembo si forma esattamente nella stessa area, alimentato dalle stesse condizioni favorevoli. Questo processo può ripetersi molteplici volte, dando l’impressione – a un osservatore da terra – di trovarsi di fronte a un temporale stazionario. In realtà, il sistema è in continuo rinnovamento, ma le precipitazioni si abbattono ripetutamente sulle stesse zone, causando rapidamente accumuli pluviometrici eccezionali.

L’episodio verificatosi in Abruzzo è un esempio eloquente di come la complessità delle dinamiche atmosferiche possa sfociare in eventi estremi, capaci di mettere in ginocchio ampie porzioni di territorio in tempi brevissimi. La comprensione e il monitoraggio di questi fenomeni rappresentano una sfida cruciale per la meteorologia operativa e per la gestione del rischio idrogeologico, soprattutto in un contesto climatico in cui l’intensificazione degli eventi meteo estremi è sempre più evidente.

