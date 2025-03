Tempesta perfetta sull’Adriatico: l’Abruzzo fa i conti con pioggia e neve persistenti

MeteoWeb

Una marcata fase di maltempo sta interessando l’Abruzzo, con piogge intense e diffuse che, nel corso della giornata, si stanno concentrando in modo particolare sui settori orientali e lungo la fascia appenninica. Le precipitazioni, in diversi casi a carattere di nubifragio, sono il risultato di una configurazione atmosferica tra le più critiche per le regioni del medio versante adriatico. A determinare questa situazione è una vasta circolazione depressionaria in quota, posizionata sul Tirreno meridionale, che richiama verso la nostra penisola masse d’aria più miti e umide dai quadranti sud-orientali, in particolare dallo Scirocco. Allo stesso tempo, la presenza di un minimo di bassa pressione al suolo localizzato poco a nord del Gargano favorisce un afflusso di correnti più fresche dai quadranti nord-orientali.

Questa combinazione di fattori atmosferici sta determinando un’accentuata instabilità, con la formazione continua di sistemi nuvolosi che colpiscono con insistenza le medesime aree, generando rovesci persistenti e localmente abbondanti. Il fenomeno, per via della sua stazionarietà, può dare luogo a disagi e criticità, specialmente nei settori più esposti e vulnerabili del territorio.

Particolarmente interessati risultano i rilievi della Majella e del Gran Sasso, soprattutto nei versanti esposti a est, dove le precipitazioni assumono carattere nevoso a partire da una quota media compresa tra i 1350 e i 1400 metri. In alcune aree più soggette all’ingerenza di correnti miti, il limite delle nevicate si alza temporaneamente fino a toccare i 1500–1600 metri. Non mancano già le prime segnalazioni di paesaggi imbiancati in diversi comprensori montani, tra cui Prati di Tivo, la Majelletta — dove si sono registrati fiocchi anche nella zona di Passolanciano — Passo Godi, Campo Imperatore, Monte Magnola e le vette principali del massiccio del Velino-Sirente.

Gli accumuli nevosi risultano, al momento, contenuti alle medie quote, ma più significativi al di sopra dei 1600 metri, dove la combinazione tra intensità delle precipitazioni e temperature favorevoli garantisce una maggiore permanenza della neve al suolo. La situazione è in costante evoluzione e sarà monitorata attentamente nelle prossime ore, al fine di valutare l’impatto definitivo dell’evento in termini di accumuli e possibili criticità sul territorio.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.