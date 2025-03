Tempesta (quasi) invisibile: cos’è la sabbia del Sahara che spesso oscura il cielo italiano

MeteoWeb

Il recente afflusso di pulviscolo sahariano sull’Italia ha suscitato notevole interesse per le sue implicazioni ambientali, climatiche e sanitarie. Questo fenomeno prende origine nel deserto del Sahara, dove forti venti sollevano minuscole particelle di sabbia e polvere, sospingendole per lunghe distanze attraverso l’atmosfera. Il trasporto avviene principalmente sopra il Mar Mediterraneo, raggiungendo la penisola italiana con effetti ben visibili, come cieli dalle tonalità giallognole o rossastre e un sottile deposito di polvere su superfici urbane ed extraurbane.

Le particelle che compongono il pulviscolo sahariano sono di natura minerale e comprendono sabbia fine, argilla, silicati e ossidi di ferro. Questi elementi possono rimanere in sospensione nell’atmosfera per diversi giorni, formando nubi di polvere che si estendono su vaste aree. Oltre all’impatto visivo, il fenomeno esercita un’influenza diretta sugli ecosistemi e sul clima. La presenza di nutrienti come ferro e fosforo rende il pulviscolo una fonte di fertilizzazione naturale per suoli e specchi d’acqua, contribuendo alla crescita della vegetazione e al supporto di ecosistemi marini. Inoltre, la dispersione di queste particelle nell’atmosfera può modificare la formazione delle nuvole e alterare il bilancio della radiazione solare, con potenziali ripercussioni sulle temperature e sulle precipitazioni.

Sul fronte sanitario, l’inalazione di queste microparticelle rappresenta un rischio per la salute respiratoria, in particolare per chi soffre di patologie preesistenti come asma e bronchite. L’aumento della concentrazione di particolato atmosferico riduce la qualità dell’aria, rendendo il fenomeno un fattore da monitorare attentamente. Per prevedere e studiare il movimento del pulviscolo, vengono utilizzati strumenti sofisticati come i satelliti Copernicus Sentinel-2 e Sentinel-3, le stazioni di rilevamento a terra e i modelli atmosferici avanzati elaborati dai servizi di monitoraggio ambientale.

L’ultimo episodio che ha interessato l’Italia ha colpito in particolare le regioni meridionali, tra cui Sicilia e Calabria, dove l’effetto del pulviscolo è stato più marcato. Le condizioni atmosferiche hanno portato al deposito di uno strato di polvere su automobili, edifici e superfici esterne, evidenziando la portata del fenomeno.

L’arrivo del pulviscolo sahariano sulle regioni italiane comporta un impatto significativo sulla qualità dell’aria, contribuendo all’aumento delle concentrazioni di particolato atmosferico. L’incremento dei livelli di PM10 e PM2.5 è tra le conseguenze più rilevanti, aggravando una situazione già compromessa dalla presenza di altre particelle inquinanti. Questo fenomeno, sempre più frequente, si traduce in un peggioramento della qualità dell’aria, con ripercussioni evidenti sulla visibilità e sulle condizioni ambientali delle aree interessate.

Le polveri trasportate dai venti in quota sono costituite principalmente da particelle fini, con un diametro medio di circa 20 micron. Oltre alla loro componente minerale, possono contenere tracce di metalli pesanti e interagire con altri inquinanti atmosferici, amplificandone gli effetti. La loro composizione varia in base alle caratteristiche delle masse d’aria che le trasportano e alle condizioni meteorologiche che ne favoriscono la dispersione o l’accumulo.

L’impatto sulla salute umana è uno degli aspetti più preoccupanti. L’aumento della concentrazione di polveri sottili nell’atmosfera rappresenta un rischio concreto per le persone più vulnerabili, tra cui bambini, anziani e soggetti con patologie respiratorie preesistenti. Studi condotti in passato hanno evidenziato un incremento dei ricoveri ospedalieri per problemi respiratori in concomitanza con episodi di trasporto di sabbia sahariana. Le particelle inalate possono irritare le vie aeree, esacerbare condizioni croniche come l’asma e contribuire all’insorgenza di disturbi cardiovascolari.

