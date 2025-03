Tempeste killer negli USA, una nuova “Tornado Alley”? Il rischio si sposta verso Est

MeteoWeb

Una serie di tornado, violente tempeste di polvere e incendi hanno devastato diversi Stati del Midwest e del Sud degli USA negli ultimi giorni, provocando almeno 42 morti. Molti dei decessi sono avvenuti fuori dalla Tornado Alley. Ciò segue un pattern precedentemente previsto dai meteorologi di AccuWeather, che avevano avvertito di uno spostamento verso Est del rischio di tornado quest’anno.

“Le famiglie e le aziende delle valli del Mississippi e del Tennessee devono prepararsi a una primavera tempestosa. Questa previsione è preoccupante perché più persone sono in pericolo rispetto alla Tornado Alley“, ha affermato Paul Pastelok, esperto di AccuWeather. “Nelle valli del Mississippi e del Tennessee vivono più persone e più di queste famiglie vivono in edifici vulnerabili senza scantinati, come le case mobili“.

Cos’è la Tornado Alley?

Tornado Alley è il soprannome dato a una regione che si estende attraverso diversi Stati del South Central, dove, secondo AccuWeather, è più probabile che si verifichino tornado distruttivi. “Comprende gran parte del Texas settentrionale verso Nord, passando per Oklahoma, Kansas, Missouri e parti della Louisiana, Iowa, Nebraska e il Colorado orientale“, ha affermato Dan Kottlowski, meteorologo senior di AccuWeather.

Tuttavia, secondo la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), questo soprannome può trarre in inganno, poiché i tornado possono verificarsi ovunque negli Stati Uniti e la minaccia dei tornado cambia a seconda del periodo dell’anno e delle condizioni meteo.

I tornado sono colonne d’aria che ruotano violentemente e si estendono tra il suolo e la base delle nubi temporalesche. La loro forza è misurata usando la scala Fujita avanzata (Enhanced Fujita scale), che stima la forza del tornado in base ai danni che provoca. Il punteggio più alto sulla scala è EF5, che indica danni “incredibili”.

Perché il rischio tornado si sposta verso Est?

Negli Stati Uniti, la stagione dei tornado inizia solitamente all’inizio di marzo, quando l’aria fredda proveniente dal Canada si scontra con l’aria calda e umida proveniente dal Golfo. Pastelok ha affermato che lo spostamento verso Est del rischio di tornado di quest’anno è dovuto a un’ampia e persistente area di alta pressione che dovrebbe aleggiare sul Sud/Ovest questa primavera, limitando la gravità dei temporali e quindi il rischio di tornado nelle pianure occidentali. Si prevede inoltre che l’acqua di mare eccezionalmente calda nel Golfo influenzerà significativamente le condizioni mete avverse negli Stati del Sud/Est.

Si prevede che il clima più fresco in gran parte dei Grandi Laghi e nel Nord/Est limiterà la gravità dei temporali e dei tornado negli Stati del Nord fino all’inizio della primavera.

Il 14 e 15 marzo un sistema di tempeste particolarmente potente ha attraversato molti Stati centrali e meridionali, con 52 tornado confermati che hanno scatenato vaste tempeste di polvere e incendi. Quasi 1.100 voli sono stati cancellati durante il periodo di 2 giorni e 150 milioni di persone sono state colpite dalle condizioni meteorologiche estreme, riferisce AccuWeather.

Secondo il National Weather Service (NWS), 2 tornado di magnitudo EF4, indicativi di danni “devastanti“, hanno colpito l’Arkansas venerdì. È stata la prima volta in oltre 25 anni che 2 tornado di magnitudo EF4 hanno colpito lo Stato in un solo giorno. Uno di questi tornado, che ha devastato la città di Diaz, ha raggiunto velocità del vento stimate di 190 mph (306 km/h), ha riportato il NWS.

Inoltre, venerdì sono stati segnalati venti che hanno raggiunto i 129 km/h nelle pianure meridionali e 3 persone sono morte in incidenti stradali attribuiti alle tempeste di polvere in Texas.

Anche gli incendi boschivi provocati dal vento hanno causato ingenti danni in Texas e Oklahoma, con quest’ultimo che ha registrato più di 130 incendi, secondo il governatore dello Stato Kevin Stitt.

È probabile che le condizioni meteorologiche critiche per gli incendi persistano fino al pomeriggio di oggi oa locale, secondo lo Storm Prediction Center del NWS.

Secondo AccuWeather, nel 2025 negli Stati Uniti si verificheranno in totale tra 1.300 e 1.450 tornado. Questo numero è superiore alla media storica di 1.225. Sono stati previsti tra 75 e 150 tornado per marzo, tra 200 e 300 per aprile e tra 250 e 350 per maggio.

Oltre ad aumentare la frequenza dei tornado, il riscaldamento dell’atmosfera potrebbe anche contribuire a rendere i temporali più pericolosi e violenti, ha affermato Brett Anderson, meteorologo senior ed esperto di climatologia di AccuWeather. “La nostra atmosfera in riscaldamento può trattenere più umidità, scatenando intensi tassi di precipitazioni che possono innescare pericolose inondazioni improvvise“, ha affermato. “Mentre le temperature dell’acqua continuano ad aumentare nel Golfo, l’aria più calda con più umidità può essere spinta verso Nord negli Stati del Sud prima di un fronte freddo, fornendo una spinta extra di energia per forti temporali che possono produrre tornado“.

