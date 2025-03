Tempeste in Missouri, è morta l’aquila Murphy: era una star del web

MeteoWeb

L’aquila calva Murphy, diventata una star del web per aver tentato di covare una roccia, è morta causa delle violente tempeste che hanno colpito il Missouri il 15 marzo. Lo riportano i media americani. Il pennuto, che aveva 33 anni, aveva conquistato i cuori dello Stato ma anche della comunità internet quando nel 2023 fu ripresa mentre tentava di far schiudere una roccia nel World Bird Sanctuary di Valley Park dove viveva. Alla fine i ricercatori del parco le hanno dato un aquilotto malato che lei ha curato fino al giorno della sua morte ed ora è tornato in salute.

La durata media della vita di un’aquila calva è di 20-25 anni, Murphy è morta a 33 anni. Il santuario per volatili ha deciso che le intitolerà la futura voliera per aquile la ‘Murphy’s Manor’. A dicembre 2024, l’aquila calva è diventata ufficialmente l’uccello nazionale degli Stati Uniti.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.