Imponenti tempeste di polvere, paesaggi inquietanti in New Mexico | FOTO e VIDEO

Il New Mexico (USA) è stato colpito da condizioni meteo estreme che hanno messo in ginocchio gran parte dello Stato. Raffiche di vento superiori a 113 km/h, tempeste di polvere e incendi hanno causato blackout diffusi, interruzioni stradali e danni significativi a edifici e infrastrutture. Secondo il National Weather Service (NWS), l’emergenza è stata provocata da una forte depressione atmosferica situata sopra il Kansas, che ha scatenato venti intensi su un territorio già arido a causa della persistente siccità degli ultimi mesi. Ciò ha favorito la formazione di imponenti tempeste di polvere, riducendo la visibilità quasi a zero in diverse aree dello Stato e aumentando il rischio di incendi boschivi.

Le forti raffiche hanno colpito in particolare il corridoio Albuquerque-Santa Fe e le comunità dell’altopiano della Contea di Torrance, comprese le città lungo la Interstate 40. La polvere sollevata ha reso la guida estremamente pericolosa, costringendo le autorità a chiudere un tratto di 130 miglia della Interstate 10, dalla linea di confine con l’Arizona fino alle porte di Las Cruces. Anche la Interstate 25, vicino a Cochiti Pueblo, ha subito chiusure temporanee a causa della scarsa visibilità.

“Gli automobilisti non devono guidare dentro una tempesta di polvere. Fermatevi e mettetevi al sicuro“, ha avvertito il National Weather Service in un’allerta ufficiale.

La situazione non era migliore nella zona di Roswell e Carlsbad, dove i venti estremi hanno provocato la chiusura di diverse strade nella regione petrolifera dello Stato.

Blackout e incendi fuori controllo

Oltre ai disagi stradali, le condizioni meteorologiche avverse hanno causato interruzioni di corrente per oltre 39mila utenti, secondo i dati di PowerOutage.us. La compagnia elettrica PNM ha dichiarato di essere al lavoro per ripristinare il servizio ma ha avvertito i residenti di prepararsi a possibili blackout prolungati.

L’allerta incendi è salita ai massimi livelli dopo che un incendio nelle praterie ha costretto all’evacuazione della zona di Wagon Mound, la scorsa settimana. Nella giornata di ieri, un altro incendio si è sviluppato a Bosque Farms, un villaggio a Sud di Albuquerque, portando alla chiusura parziale della Highway 47. Secondo il Dipartimento dei Vigili del Fuoco della Contea di Valencia, il rogo ha già distrutto diverse strutture, ma il numero esatto degli edifici danneggiati non è ancora stato confermato.

