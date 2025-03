Tensione nei cieli a Mar-a-Lago: caccia intercettano aereo sopra la tenuta di Trump

MeteoWeb

I caccia dell’aeronautica militare statunitense hanno intercettato un aereo che ha violato lo spazio aereo sopra la tenuta del presidente degli Stati Uniti Donald Trump a Mar-a-Lago, in Florida. E’ quanto riferisce il sito di informazione statunitense ‘Axios’ sottolineando che si tratta della seconda volta in 48 ore che gli F-16 sono intervenuti per delle violazioni dello spazio aereo sopra Palm Beach, in Florida. “Il Norad ha risposto a oltre 20 segnalazioni nell’area di Palm Beach, Florida” dall’insediamento presidenziale di Trump il 20 gennaio, si legge in una dichiarazione.

L’incidente di domenica è avvenuto mentre Trump era nel suo campo da golf di West Palm Beach. Il rappresentante della Casa Bianca non ha risposto immediatamente alla richiesta di commento di Axios.

