Due scosse di terremoto magnitudo 2.4 e 2.3 sono state registrate oggi nel Catanzarese dall’INGV. Le scosse hanno avuto come epicentro l’area tra Miglierina e Marcellinara, e si sono verificate a alle 11:09 e alle 12:02. In entrambi i casi l’ipocentro è stato localizzato a circa 9 km di profondità. Non risultano danni a persone o cose.

