I terremoti e i meteoriti svelano il potenziale di forme di vita aliene sotterranee su Marte

MeteoWeb

Nuove prove convincenti a sostegno della possibilità di acqua liquida nelle profondità di Marte sono venute alla luce in una nuova analisi dei dati sismici del lander InSight della NASA. Nel 2024, i ricercatori hanno proposto che il sottosuolo profondo del Pianeta Rosso, in particolare tra 11 e 20 chilometri di profondità, sia intriso di acqua liquida, una conclusione basata sulle velocità delle onde sismiche rilevate durante i terremoti su Marte. Ora, i ricercatori Ikuo Katayama dell’Università di Hiroshima e Yuya Akamatsu del Research Institute for Marine Geodynamics, in Giappone, hanno trovato prove a sostegno di questa affermazione di acqua liquida nelle profondità di Marte. “Molti studi suggeriscono la presenza di acqua sull’antico Marte miliardi di anni fa“, ha affermato Katayama in una dichiarazione. “Ma il nostro modello indica la presenza di acqua liquida sul Marte odierno”.

Come la ricerca precedente, questo nuovo studio si basa sui dati sismici raccolti dallo strumento SEIS (Seismic Experiment for the Interior Structure) che faceva parte della missione InSight, che ha operato sulla superficie del pianeta rosso tra il 2018 e il 2022. SEIS è stato il primo sismometro in assoluto a funzionare su Marte ed era sensibile a tre diversi tipi di onde sismiche emanate dai terremoti su Marte. Queste erano: onde P, che oscillano avanti e indietro in modo simile a come si propaga un’onda sonora; onde S che oscillano su e giù, perpendicolarmente alla direzione di viaggio; e onde di superficie, che viaggiano lungo la superficie di Marte in modo simile alle increspature in uno stagno.

Lo studio

La nuova ricerca si è concentrata sulle onde P e S sotterranee. Le onde P sono le onde sismiche più veloci, mentre le onde S sono più lente e non possono viaggiare attraverso l’acqua perché il liquido non consente quel tipo di oscillazione perpendicolare al movimento. I sismometri che misurano questi due diversi tipi di onde sismiche possono aiutare a rivelare la densità e la composizione del mezzo sotterraneo (come l’acqua o la roccia) attraverso cui hanno viaggiato quelle onde, in base a quanto sono forti i loro segnali e quanto tempo hanno impiegato per raggiungere il sismometro.

Con questo in mente, Katayama e Akamatsu si sono concentrati su due regioni di transizione nei dati sismici, dove sembrano esserci cambiamenti improvvisi nelle proprietà dell’interno del Pianeta Rosso a profondità comprese tra 10 e 20 chilometri, molto vicino a dove studi precedenti affermano di aver trovato prove di acqua liquida.

In precedenza, i geofisici avevano sostenuto che queste transizioni rappresentano la differenza tra i materiali vulcanici in alto e gli ejecta degli impatti sepolti in basso, e un cambiamento da roccia porosa (cioè piena di crepe e cavità) a roccia solida a 20 chilometri di profondità.

Acqua nella roccia nelle profondità di Marte

Ma c’è di più, affermano Katayama e Akamatsu. Secondo la loro analisi delle onde P e S rilevate da SEIS, c’è acqua nella roccia porosa, che riempie le crepe e le cavità tra 10 e 20 chilometri di profondità.

Per testare la loro ipotesi basata sui dati sismici, i due ricercatori hanno eseguito test su rocce diabase (un tipo di roccia ignea nota anche come dolerite) da Rydaholm in Svezia. Queste rocce sono uno dei migliori analoghi terrestri delle rocce marziane e Katayama e Akamatsu hanno scoperto che, in condizioni di bagnato, le rocce diabase restituivano firme sismiche simili a quelle rilevate da SEIS.

Forme di vita sotterranea su Marte?

Studi precedenti hanno stimato che potrebbe esserci abbastanza acqua nel sottosuolo di Marte da coprire la superficie in un oceano globale profondo tra 1 e 2 chilometri. L’esistenza di così tanta acqua liquida, se confermata, potrebbe suggerire la possibilità della “presenza di attività microbica“, ha affermato Katayama.

Purtroppo, non c’è modo di raggiungere quell’acqua, o qualsiasi forma di vita che potrebbe esistere laggiù, con la tecnologia attuale. Finché non potremo farlo, i misteri di Marte rimarranno sepolti, insieme alla sua acqua.

Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Geology.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.