Terremoto, al Sud sei scosse di 5° grado negli ultimi sei giorni: cosa sta succedendo e cosa potrebbe succedere

Nei sei giorni scorsi, ben sei scosse di terremoto con un risentimento sismico dei 5° grado Mercalli hanno colpito varie località del Sud Italia: dal Gargano ai Campi Flegrei, da Potenza a Trapani passando per Catanzaro e Reggio Calabria. La magnitudo Richter di queste scosse è stata compresa tra 3.4 (Catanzaro) e 4.8 (Gargano), ma in ogni caso il risentimento sismico è stato del 5° grado un po’ per la magnitudo stessa del sisma, un po’ per la profondità e la posizione dell’epicentro in zone densamente abitate.

Nel video di seguito analizziamo nel dettaglio cosa sta succedendo e cosa potrebbe succedere:

