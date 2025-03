Terremoto Algeria: forte scossa a sud di Algeri | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Una scossa di terremoto di magnitudo 5.1 sulla scala Richter è stata registrata alle 10:50 di oggi, martedì 18 marzo, in Algeria. Il sisma è stato avvertito in almeno sei province centro-settentrionale del Paese. Lo rende noto il Centro governativo di ricerca in astronomia, astrofisica e geofisica (Craag), indicando l’epicentro è stato individuato 9 chilometri a nord-ovest di Mihoub, nella wilaya di Médéa, a sud di Algeri.

La Protezione Civile algerina ha affermato in un comunicato che, in seguito al terremoto, le sue unità hanno effettuato operazioni di ricognizione e identificazione in ciascuna delle province dove si è avvertita la scossa, come Algeri, Tizi Ouzou, Bouira, Médéa, Boumerdès e Blida. La nota sottolinea che al momento non sono stati registrati interventi, feriti o perdite, aggiungendo che le operazioni di identificazione sono ancora in corso. Sui social sono circolati numerosi post sulla potenza del terremoto, il più forte che abbia colpito la regione da diversi anni.

