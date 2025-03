Terremoto alle Isole Egadi: passata la grande paura a Trapani, ma il rischio sismico dell’area è elevato

MeteoWeb

Il recente terremoto di magnitudo 4.0 che ha colpito le Isole Egadi, con epicentro al largo di Levanzo e ipocentro a soli 5 km di profondità, ha riportato l’attenzione sul rischio sismico in questa zona della Sicilia occidentale. L’evento ha scosso intensamente il suolo delle tre isole principali – Levanzo, Favignana e Marettimo – ed è stato avvertito chiaramente anche sulla terraferma, creando preoccupazione tra gli abitanti di Trapani e Marsala e, seppur con minore intensità, anche a Palermo.

La sismicità di questa regione non è una novità. Le Egadi e le aree limitrofe della Sicilia occidentale sono storicamente soggette a terremoti di varia intensità. Alcuni eventi del passato testimoniano la presenza di una dinamica geologica attiva, capace di generare scosse anche più forti rispetto a quella registrata di recente. Tra i terremoti di maggiore entità si ricordano quello del 1823, con una magnitudo stimata di 4.9, e quello del 1828, che raggiunse magnitudo 5.1. Tuttavia, il più forte evento registrato nell’area risale al 16 marzo 1941, con una magnitudo di 5.9 e un epicentro in mare poco più a nord dell’attuale zona colpita.

Anche in tempi più recenti, la regione ha continuato a manifestare episodi sismici degni di nota. Il 29 maggio 1995 e il 30 dicembre 1999, due terremoti di magnitudo 4.3 hanno interessato la stessa area, mentre il 21 settembre 2024 un sisma di magnitudo 4.1 si è verificato nelle vicinanze dell’evento più recente. Questi episodi evidenziano una sismicità non frequente, ma comunque presente e capace di raggiungere magnitudo moderate.

L’analisi della pericolosità sismica delle Egadi suggerisce che, sebbene gli eventi più comuni non superino magnitudo 4-5, la possibilità di terremoti più forti non può essere esclusa, come dimostrano i dati storici. Il recente sisma ha provocato scuotimenti del suolo stimati fino al III-IV grado della scala Mercalli (MCS), un’intensità tale da essere percepita chiaramente dalla popolazione, sebbene senza causare danni significativi. Tuttavia, questa scossa rappresenta un promemoria importante sulla necessità di un’adeguata preparazione, sia a livello di infrastrutture che di consapevolezza pubblica.

La vulnerabilità strutturale degli edifici presenti sulle isole e sulla costa siciliana è un fattore chiave nella valutazione del rischio complessivo. Molte costruzioni non sono progettate per resistere a eventi sismici significativi, rendendo fondamentale l’adozione di misure di prevenzione e adeguamento. Il terremoto del 15 marzo 2025, pur non avendo avuto conseguenze gravi, ha ribadito che il territorio rimane attivo dal punto di vista geologico e che la prevenzione resta la chiave per affrontare il rischio sismico con maggiore sicurezza e consapevolezza.

