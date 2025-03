Terremoto Avellino, scossa a San Sossio Baronia | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Oggi, 2 marzo 2025, alle ore 20:43:00 (ora locale italiana – 19:43:00 UTC), è stato registrato un terremoto di magnitudo M2.4 con epicentro a 3 km a nord-est di San Sossio Baronia, in provincia di Avellino. L’evento sismico si è verificato a una profondità di 19 km. Il movimento rientra nella normale attività sismica della regione, da sempre soggetta a fenomeni di questo tipo. “Invitiamo la popolazione a mantenere la calma e a seguire le indicazioni della Protezione Civile, che monitora costantemente la situazione. Per informazioni ufficiali e aggiornamenti sull’evento, si consiglia di consultare la pagina dedicata dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV)”, si legge. Come sempre, in caso di scosse sismiche, è fondamentale adottare comportamenti prudenti e attenersi alle misure di sicurezza indicate dalle autorità competenti.

