Un terremoto di magnitudo 4 ha colpito il distretto di Lerik, in Azerbaigian. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Trend”, citando il Centro per il rilevamento sismico nazionale. Secondo le informazioni, il terremoto si è verificato a una profondità di 15 chilometri. Non sono stati segnalati danni o vittime, come spiegato dalle autorità.

