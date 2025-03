Terremoto Basilicata, scossa avvertita a Potenza

MeteoWeb

Una lieve scossa di terremoto ha colpito Potenza, in Basilicata, alle 19:13 di oggi, mercoledì 19 marzo. La scossa ha avuto magnitudo 2.3 e profondità di 10km. La scossa è stata avvertita dalla popolazione nel capoluogo e anche in alcuni comuni limitrofi, nonostante la bassa magnitudo. Non si registrano danni a cose e persone. Una forte scossa di magnitudo 4.2 si è verificata alle porte di Potenza ieri, martedì 18 marzo, scatenando la paura nella popolazione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.