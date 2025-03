Terremoto e boato, paura nella notte tra Perugia, Assisi e Foligno | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Paura nella notte, alle 01:55, per un terremoto avvenuto in provincia di Perugia. L’INGV segnala un sisma magnitudo ML 3.5, avvenuto a 2 km Sud/Ovest da Foligno ad una profondità di 10 km. L’evento è stato avvertito dalla popolazione di Foligno, Assisi, Bastia Umbra, Perugia, Spello, Trevi, Bevagna, Gualdo Tadino, Montefalco, Fabriano (dati servizio INGV “Hai Sentito il Terremoto), ed in alcune località, come Foligno, è stato avvertito anche il caratteristico boato. Non risultano al momento danni a persone o cose.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.