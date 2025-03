Terremoto Calabria, prosegue lo sciame sismico: tante scosse nel Catanzarese | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Prosegue anche oggi lo sciame sismico in corso nel cuore della Calabria, in provincia di Catanzaro, con numerose scosse di terremoto con epicentro tra Miglierina, Tiriolo, Marcellinara, Settingiano e Cortale. L’INGV riporta da ieri 23 eventi sismici con magnitudo superiore a 2, tra cui la più rilevante di magnitudo 3, avvenuta alle 06:02 di ieri (mappe a corredo dell’articolo), e l’ultima magnitudo 2.1 registrata oggi alle 04:54. Non risultano al momento danni a persone o cose.

