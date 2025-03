Terremoto Calabria, punto in Prefettura sullo sciame sismico a Catanzaro: cosa è emerso

MeteoWeb

Un freno ad allarmismi “infondati“ e la raccomandazione ai Comuni ad aggiornare i piani di protezione civile. Sono stati questi i due punti più significativi emersi dalla riunione convocata dal prefetto di Catanzaro, Castrese De Rosa, con i sindaci del Comuni interessati da alcuni giorni da uno sciame sismico. Alla riunione ha partecipato anche il dirigente generale della Protezione Civile della Regione, Domenico Costarella. “Istituzioni, volontariato: il sistema di Protezione Civile nelle sue articolazioni è pienamente in campo“, ha detto alla fine della riunione proprio Costarella, specificando che “tutti i Comuni hanno un piano di protezione civile. In questa fase abbiamo concordato di rivederli e di fare delle attività speditive di aggiornamento, anche con il nostro supporto, per vedere se sono ancora attuali e praticabili nell’attesa che si completi l’iter tecnico-amministrativo di aggiornamento e di digitalizzazione che abbiamo avviato con fondi del Pr 2021-27“.

“Sono molto soddisfatto – ha rimarcato il dirigente generale della Protezione Civile regionale – perché alcuni sindaci ci hanno riferito di aver iniziato a lavorare sull’aggiornamento per accorciare ulteriormente i tempi. Nell’attesa, i sindaci, anche con il nostro supporto, stanno facendo un’ottima divulgazione attraverso le associazioni di volontariato in modo da dare la giusta comunicazione alla cittadinanza”.

A fare il punto anche il prefetto Castrese De Rosa, che ha spiegato come “il primo elemento emerso dalla riunione è stato quello di non lanciare allarmismi alla popolazione. Inoltre abbiamo raccomandato ai sindaci di aggiornare con celerità le pianificazioni comunali di protezione civile e inviarle alla Regione, che può mettere in campo risorse importanti”.

